Trump, taxat pentru confuzia dintre Armenia și Albania. Ironii din partea lui Macron, a premierului albanez și a președintelui azer

Prim-ministrul albanez Edi Rama a fost filmat în timp ce glumea cu președintele francez Emmanuel Macron și președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev la reuniunea Comunității Politice Europene de joi, de la Copenhaga.

„Ar trebui să ne ceri scuze… pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus Rama lui Macron, făcându-l pe Aliyev să izbucnească în râs.

„Îmi pare rău pentru asta”, a glumit Macron.

Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre Armenia și Azerbaidjan, potrivit Politico.

„Am rezolvat războaie care erau de nerezolvat. Azerbaidjan și Albania, durau de mulți, mulți ani, i-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”, a spus el în timpul unei apariții la Fox News luna trecută.

Și în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, Trump a spus: „Am rezolvat problema Azerbaidjanului și Albaniei”, denaturând numele unei țări din Caucazul de Sud și confundând-o complet pe cealaltă.

Acord între liderii Armeniei și Azerbaidjanului

Trump a negociat un acord între liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă în august, ambele țări angajându-se să pună capăt deceniilor de lupte și să-și extindă legăturile cu Washingtonul. Liderul republican a salutat pactul ca pe o victorie diplomatică majoră, consolidându-și credibilitatea în campania sa pentru Premiul Nobel pentru Pace.

El a afirmat în repetate rânduri că a pus capăt a șapte războaie de la revenirea la putere în acest an, acționând ca mediator – lucru pe care Associated Press l-a verificat și l-a declarat fals. Printre conflictele pe care Trump a afirmat că le-a rezolvat se numără războaiele dintre Serbia și Kosovo și Egipt și Etiopia. Deși există tensiuni între aceste țări, ele nu au intrat recent în război.

India, la rândul său, a respins afirmația Casei Albe potrivit căreia Trump ar fi contribuit la dezamorsarea ostilităților cu Pakistanul în luna mai.

Confuzia dintre Armenia și Albania nu este primul caz în care Trump a dat dovadă de cunoștințe geografice discutabile.

În 2023, în timpul campaniei electorale, el a confundat Ungaria cu Turcia, referindu-se la prim-ministrul ungar Viktor Orbán ca „liderul Turciei” și afirmând că țara sa are o „frontieră” cu Rusia. Nici Turcia, nici Ungaria nu au frontieră terestră cu Rusia.

Și înaintea summitului cu președintele rus Vladimir Putin din august, Trump a spus: „Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important”. Summitul a avut loc în Alaska, un stat al SUA.