Poliția britanică susține că masacrul de la sinagoga din Manchester a fost un atac terorist

Atacul de la sinagogă din Manchester. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto

Un atacator a intrat cu mașina în oameni în fața unei sinagogi joi, în nordul Angliei, și apoi a început să-i înjunghie, ucigând doi oameni și rănind grav trei, într-un atac terorist comis în cea mai sfântă zi a anului evreiesc, a anunțat poliția.

Ofițerii l-au împușcat și l-au ucis pe suspect , a declarat Poliția din Greater Manchester, deși autoritățile au avut nevoie de ceva timp pentru a confirma moartea acestuia din cauza temerilor că ar fi avut asupra sa un explozibil. Poliția Metropolitană din Londra, care conduce operațiunile antiteroriste, a declarat atacul drept atac terorist.

Comisarul adjunct Laurence Taylor a declarat că alți doi suspecți au fost arestați, deși nu a oferit alte informații despre arestări.

Atacul a avut loc în timp ce oamenii se adunau la o sinagogă dintr-un cartier suburban al orașului Manchester de Yom Kippur, ziua ispășirii și cea mai solemnă zi din calendarul evreiesc.