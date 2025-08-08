Trump organizează un summit de pace la Casa Albă între Armenia şi Azerbaidjan

Cele două ţări din regiunea Caucazului de Sud vor semna un acord care va crea un important coridor de tranzit ce va fi numit „Ruta Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională”, a anunţat Casa Albă.

Acest coridor va conecta Azerbaidjanul continental cu regiunea sa autonomă Nakhchivan, o cerinţă a capitalei Baku care blocase anterior negocierile de pace dintre cele două naţiuni.

„Planul de acţiune pe care îl acceptă va construi un viitor cooperativ care să aducă beneficii ambelor ţări, regiunii Caucazului de Sud şi nu numai”, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Ea a adăugat că noul coridor de tranzit „va permite conectivitate neîngrădită între cele două ţări, respectând în acelaşi timp suveranitatea, integritatea teritorială şi poporul Armeniei”.

Azerbaidjanul şi Nakhchivan sunt despărţite de o fâşie de 32 de kilometri de teritoriu armean.

Separat de acordul comun, atât Armenia, cât şi Azerbaidjanul vor semna acorduri cu Statele Unite menite să întărească cooperarea în domeniile energiei, tehnologiei şi economiei.

„Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, datorită ‘TRUMP,’” a spus Trump pe site reţelele sociale.

Preşedintele republican se va întâlni mai întâi cu premierul armean, apoi îl va primi pe preşedintele Azerbaidjanului. În final, cei trei lideri vor participa la o ceremonie comună de semnare în Sala de Prânz a Statului.

Cele două naţiuni au fost implicate în conflict aproape patru decenii, luptând pentru controlul regiunii Karabah, cunoscută internaţional ca Nagorno-Karabah.