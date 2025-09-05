Trump va reinterpreta tratatul privind rachetele din 1987 pentru a vinde drone de atac grele în străinătate

Noua interpretare ar permite vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, cerute de regat în primăvara acestui an și care ar putea face parte dintr-un acord de armament în valoare de 142 de miliarde de dolari anunțat în luna mai. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul.

Prin desemnarea dronelor ca aeronave de tipul F-16, Statele Unite vor ocoli acordul Regimului de control al tehnologiei rachetelor (MTCR) semnat în 1987 de 35 de țări, impulsionând vânzările de drone către țări precum Emiratele Arabe Unite și țările din Europa de Est, care s-au străduit să pună mâna pe cele mai bune vehicule aeriene fără pilot ale Americii, potrivit Reuters.

Noua politică va permite companiilor General Atomics, Kratos și Anduril, care produc drone de mari dimensiuni, să beneficieze de tratamentul „vânzări militare străine” din partea Departamentului de Stat, ceea ce le va permite să vândă cu ușurință produsele la nivel internațional, potrivit unui oficial american care a vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului.

Această inițiativă este prima parte a unei revizuiri „majore” planificate a programului american de vânzări militare externe, a declarat oficialul.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a refuzat să comenteze.

Conform interpretării actuale a MTCR, vânzarea multor drone militare este supusă unei „presupuneri puternice de refuz”, cu excepția cazului în care se prezintă un motiv convingător de securitate și cumpărătorul acceptă să utilizeze armele în strictă conformitate cu dreptul internațional.

Tratatul a fost inițial conceput pentru a limita vânzarea de rachete

MTCR a fost inițial conceput pentru a limita vânzarea de rachete cu rază lungă de acțiune care pot transporta arme de distrugere în masă. Deși dronele au fost inventate mulți ani mai târziu, ele au fost considerate în sfera de aplicare a MTCR datorită capacității lor de a zbura pe distanțe lungi și de a transporta arme.

Producătorii americani de drone se confruntă cu o concurență acerbă în străinătate, în special din partea rivalilor israelieni, chinezi și turci, care vând adesea cu restricții mai ușoare.

Nici China, nici Israelul nu sunt semnatare ale MTCR și, ca urmare, au câștigat vânzări în Orientul Mijlociu. Turcia a semnat MTCR în 1997, dar a putut să-și prezinte dronele Bayraktar-TB2 împotriva forțelor ruse din Ucraina, deoarece acestea au o rază de acțiune mai scurtă, sunt mai ușoare și sunt acoperite de un standard diferit în cadrul tratatului decât dronele mai grele, precum Reaper.

Rusia a folosit atât drone interne, cât și iraniene pentru a ataca Ucraina.

Statele Unite nu au vândut sau donat drone de mari dimensiuni Kievului, de teama că tehnologiile avansate ar putea ajunge în mâinile inamicului.

SUA, principalul furnizor de drone

Concurența globală pentru cota de piață este acerbă, deoarece dronele militare și dronele adaptate din tehnologia de consum sunt considerate parte integrantă a câmpului de luptă modern.

Oficialul american care a vorbit sub condiția anonimatului a declarat că noile linii directoare vor permite SUA „să devină principalul furnizor de drone, în loc să cedeze acest spațiu Turciei și Chinei”.

Nu a fost stabilită o dată exactă pentru prezentarea noilor linii directoare privind vânzarea de drone. O revizuire a programului de vânzări militare externe era așteptată în cursul acestui an, iar administrația lucrează acum la „lansarea” acestuia, au declarat sursele.

Schimbarea este programată să beneficieze producătorii de drone mari, avansate, propulsate de motoare cu reacție, care dezvoltă o nouă generație de drone care pot zbura alături de avioane de vânătoare pilotate ca aripi, o nouă piață promițătoare pentru această tehnologie.

Toate vânzările de drone vor fi în continuare supuse procesului de vânzări militare externe al guvernului SUA, care examinează dinamica regională a clientului, istoricul în materie de drepturile omului și capacitatea de a proteja un sistem de arme.

Arabia Saudită, primul cumpărător

Una dintre primele vânzări importante care ar putea avea loc după reinterpretare ar putea fi către Arabia Saudită. Președintele SUA, Joe Biden, a adoptat o poziție mai dură în ceea ce privește vânzările de arme către Arabia Saudită în 2021, invocând utilizarea de către regat a echipamentului militar american în campania sa împotriva hutilor aliniați cu Iranul în Yemen, care a provocat numeroase victime civile.

Însă relațiile dintre regat și Statele Unite s-au îmbunătățit de atunci, Washingtonul colaborând mai strâns cu Riadul în urma atacului Hamas asupra Israelului din octombrie 2023.

Se așteaptă ca Casa Albă să promoveze această măsură ca parte a inițiativei mai ample a lui Trump de a crea locuri de muncă și de a reduce deficitul comercial al SUA. Cu toate acestea, apărătorii drepturilor omului și ai controlului armamentului avertizează că aceasta riscă să alimenteze violența și instabilitatea în regiuni precum Orientul Mijlociu și Asia de Sud.