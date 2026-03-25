Turiștii din România au cheltuit peste un sfert de miliard prin plăți digitale în hoteluri și restaurante, în ultimele trei luni

Valoarea medie a tranzacțiilor a rămas aproape constantă, însă numărul acestora a înregistrat o creștere puternică, de 42% în ultimii doi ani. Această evoluție arată că turiștii și-au păstrat comportamentul de consum, dar și-au schimbat modul de plată, utilizând tot mai puțin numerar și adoptând într-un ritm accelerat soluțiile digitale în sezonul de iarnă.

Datele Global Payments arată că plățile fără numerar au devenit deja un standard în zonele montane și nu mai reprezintă neapărat un avantaj competitiv, ci o necesitate pentru business-uri și antreprenori. În cele trei luni ale sezonului de iarnă, în România au fost realizate, prin terminalele Global Payments, peste două milioane de tranzacții electronice în restaurante (inclusiv restaurante fast-food) și hoteluri. Vârful activității s-a înregistrat în decembrie 2025, când numărul tranzacțiilor a fost cu 12% mai mare decât în februarie 2026.

Lunile ianuarie și februarie au înregistrat niveluri relativ echilibrate, atât în ceea ce privește numărul tranzacțiilor, cât și valoarea acestora. Această evoluție sugerează că vacanța școlară de schi joacă un rol important în susținerea activității turistice.

„Creșterea de 45% a valorii plăților digitale în sezonul de iarnă, în ultimii doi ani, arată că turiștii au adoptat pe deplin soluțiile fără numerar. Astăzi, aproape toată lumea are un smartphone, iar în context sportiv, tot mai mulți folosesc smartwatch-uri, ceea ce face plata mult mai simplă și rapidă decât utilizarea numerarului. O arată inclusiv creșterea de 42% a numărului de tranzacții digitale în ultimii doi ani. Totodată, datele Global Payments arată și o extindere a sezonului de vârf dincolo de perioada sărbătorilor de iarnă, cu o distribuție mai uniformă a cheltuielilor pe parcursul întregii ierni. În ansamblu, acest comportament de plată confirmă că plățile digitale devin un standard în stațiunile montane din România”, a declarat Ionela Mitran, Country Manager Romania la Global Payments.

Plățile contactless, de la trend la standard

Datele Global Payments arată o schimbare accelerată în comportamentul consumatorilor: în doar doi ani, plățile contactless au trecut de la un avantaj opțional în atragerea clienților la un standard în turismul montan. Astăzi, acestea sunt utilizate frecvent nu doar pentru sume mari, ci și pentru cheltuieli curente – de la gustări și servicii pe pârtie, până la achiziții de mică valoare în stațiuni. Această adopție rapidă reflectă nu doar preferința turiștilor pentru soluții rapide și convenabile, ci și o oportunitate tot mai clară pentru antreprenori și operatori din turism, care pot răspunde mai bine cererii prin integrarea plăților digitale.

Valoarea medie a tranzacțiilor a înregistrat o ușoară creștere în sezonul de iarnă de anul acesta – de la aproximativ 86 la peste 90 de lei în restaurante (inclusiv fast-food) și de la 342 la 356 de lei în unitățile de cazare (față de sezonul 2023-2024). Evoluția confirmă că plățile contactless sunt utilizate în mod constant, indiferent de valoarea achiziției.

Vârfurile de consum evidențiază și mai clar acest comportament. În sezonul de iarnă, cea mai mare valoare a plăților contactless în restaurante a fost înregistrată pe 14 februarie, când cheltuielile au ajuns la aproape 3,2 milioane de lei.

Cu o valoare medie de peste 160 de lei per tranzacție, suma totală a depășit cu aproximativ 1 milion de lei nivelul înregistrat în perioada de Revelion (31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026) și a fost de peste șapte ori mai mare decât cea din ziua Crăciunului. Datele arată faptul că românii acordă o importanță tot mai mare momentelor speciale și aleg să marcheze în mod distinct ocaziile care au o semnificație personală, precum sărbătorile romantice.

“Tendința se păstrează și în afara sezonului de iarnă. De exemplu, în perioada 7-8 martie 2026, românii au făcut plăți fără numerar de peste 5,5 milioane de lei doar în restaurante, aproape dublu față de aceeași perioadă din 2024. Ceea ce demonstrează că plățile contactless reprezintă o așteptare standard a consumatorilor, deschizând totodată noi oportunități de creștere în sectorul de turism și hospitality”, a susținut Ionela Mitran, Country Manager Romania la Global Payments.

Harta plăților contactles: cum și cât plătesc turiștii în stațiunile montane?

La nivelul principalelor zone turistice montane din România, valoarea plăților digitale a crescut cu 24% în ultimii doi ani, iar numărul tranzacțiilor cu 18%. Datele Global Payments arată un comportament de plată variat, în funcție de dimensiunea și specificul zonelor turistice din România. Plățile fără numerar sunt prezente în toate tipurile de servicii – de la cazare și restaurante, până la retail și activități de agrement – însă modul în care acestea sunt folosite diferă de la o regiune la alta.

Județul Brașov, care reunește unele dintre cele mai populare destinații turistice – Poiana Brașov, Predeal sau zona Bran-Moieciu – concentrează cel mai mare volum de plăți digitale realizate în regiuni turistice montane, prin terminalele Global Payments. În sezonul de iarnă 2025–2026, acestea au ajuns la aproape 47 de milioane de lei, cu aproximativ 10 milioane de lei mai mult decât în sezonul 2023–2024. Creșterea de 23% a numărului de tranzacții, în condițiile menținerii unei valori medii stabile (aproximativ 155 de lei), indică un comportament de consum bazat pe plăți mai frecvente în restaurante, magazine, baruri montane, cafenele, centre de închiriere echipamente sau școli de schi.

Județul Sibiu este o altă destinație importantă pentru turismul montan, dar cu un comportament de plată ușor diferit. Volumul total al plăților contactless a depășit 23 de milioane de lei, în creștere cu 5 milioane față de acum doi ani, iar valoarea medie a tranzacției este mai ridicată decât în Brașov, ajungând la 194 de lei, ceea ce indică o orientare către servicii cu valoare adăugată mai mare.

Zona Maramureșului are o dinamică distinctă, cu un volum al tranzacțiilor fără numerar de 18 milioane de lei și o creștere spectaculoasă de 71% a numărului de tranzacții față de sezonul de iarnă 2023-2024. În același timp, valoarea medie a unei tranzacții – de 276 de lei – este mai ridicată față de cea din regiunile de mai sus, ceea ce indică un mix între creșterea adopției plăților digitale și un consum orientat către experiențe turistice complete, care includ cazare și activități agrement.