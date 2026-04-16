România, „noul Orient Mijlociu” pentru turism? Peste 2 milioane de turiști ar putea fi redirecționați spre Europa Centrală. Ce parte ajunge la noi

Schimbările din peisajul geopolitic internațional, inclusiv conflictul din Iran și incertitudinile din Orientul Mijlociu, influențează deja planurile de călătorie ale turiștilor europeni și internaționali. Analizele Global Research Group indică faptul că peste 2 milioane de persoane ar putea alege în acest an destinații din Europa Centrală, în locul celor din Asia sau Orientul Mijlociu.

În acest context, România este inclusă printre țările care ar putea beneficia de un flux suplimentar de turiști. Estimările arată un potențial de aproximativ 150.000 de vizitatori în plus, ceea ce ar genera cheltuieli de ordinul a 40 de milioane de euro în sectoare precum hoteluri și restaurante.

„Observăm o orientare clară către destinații europene considerate mai sigure, iar România are oportunitatea de a atrage o parte importantă din acest val suplimentar de turiști. Impactul economic ar putea fi semnificativ pentru Europa Centrală”, arată reprezentanți ai Global Payments România, citați în analiză.

La nivel regional, cele șase state analizate – Slovacia, Cehia, Austria, Ungaria, România și Croația – ar putea primi între 1,1 și 2,5 milioane de turiști suplimentari în 2026, în funcție de evoluția contextului internațional. Împreună, aceste țări au atras anul trecut aproximativ 125 de milioane de turiști.

Datele indică și o posibilă redistribuire a fluxurilor turistice dinspre destinații mai îndepărtate sau considerate instabile către Europa, în special din piețe precum Germania, Austria, Franța, Belgia și statele nordice. În medie, turiștii care ajung în România ar avea șederi de 3–4 zile, similare cu cele din regiune.

Croația rămâne însă țara cu cel mai mare potențial de câștig din acest val turistic, urmată de Austria, Cehia și Ungaria, unde cheltuielile estimate sunt semnificativ mai mari în termeni absoluți.

Venituri suplimentare de circa 40 de milioane de euro pentru România

Pentru România, estimările plasează veniturile suplimentare la aproximativ 38-40 de milioane de euro, în condițiile unui consum mediu mai redus față de alte piețe din regiune, dar cu potențial de creștere în marile orașe și în zonele turistice consacrate precum litoralul Mării Negre, Brașov, Sibiu sau Cluj.

În paralel, creșterea numărului de turiști este corelată cu o extindere a plăților digitale în sectorul ospitalității. Potrivit acelorași date, piața POS din Europa Centrală ar putea crește cu 6-8%, pe fondul cererii tot mai mari pentru plăți contactless și soluții integrate în hoteluri și restaurante.

În România, tranzacțiile electronice din turism au depășit 260 de milioane de lei în sezonul de iarnă 2025–2026, în creștere față de anii anteriori, ceea ce confirmă o schimbare treptată în comportamentul de consum al turiștilor.

Datele BNR arată, de asemenea, o creștere generală a plăților cu cardul la nivel național, atât ca valoare, cât și ca volum, ceea ce susține tendința de digitalizare a serviciilor din turism și ospitalitate.

Pe acest fond, România intră în competiția regională pentru atragerea unui segment de turiști redirecționați din afara Europei, însă impactul final va depinde de stabilitatea geopolitică și de capacitatea industriei locale de a absorbi acest flux suplimentar.