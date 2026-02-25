Ionuț Adrian Tănăsoaia a fost judecat și condamnat la 7 ani de detenție după ce, în 8 octombrie 2011, l-a omorât pe baschetbalistul Chauncey Hardy într-o altercație care a avut loc în clubul ”Emotione” din Giurgiu.

Component al echipei de baschet CSS Giurgiu, Hardy, împreună cu mai mulți coechipieri, sărbătoreau în club o victorie împotriva lui Dinamo București, iar în noaptea respectivă a intrat în conflict cu agresorul său. După un schimb de lovituri, americanul a fost internat în stare gravă la spital și a murit a doua zi, pe 9 octombrie 2011 (GĂSIȚI AICI ULTIMELE IMAGINI CU HARDY ÎN VIAȚĂ!).

La distanță de 12 ani de la condamnarea lui, Ionuț Adrian Tănăsoaia (poreclit Gipsy-Gypsanu) a fost cerut instanței să fie reabilitat pe motiv că ar fi dus ”o viață conformă cu normele legii și ale conviețuirii sociale, s-a reintegrat profesional și familial și nu a mai generat niciun fel de incident de natură penală”.

”Conduita sa post penală a fost confirmată de certificatul de cazier judiciar, din care rezultă că nu a suferit alte condamnări”, a punctat avocatul lui Tănăsoaia ca pledoarie în fața completului de judecată.

Gipsy-Gypsanu a ispășit doar 4 ani și 5 luni de închisoare

Giurgiuveanul a fost eliberat condiționat în 2016, după ce a executat doar 4 ani și cinci luni din pedeapsa totală de 7 ani, iar acum instanța a constatat că ”termenul de reabilitare judecătorească de 4 ani potrivit art. 166 alin. 1 lit. b) C.p. s-a împlinit la data de 08.10.2023”.

Potrivit surselor MEDIADAX, în motivarea deciziei de reabilitare, judecătorii au mai subliniat că ”Din fișa de cazier judiciar a petentului condamnat, tribunalul constată că de la data executării pedepsei până în prezent, petentul condamnat nu a mai săvârșit alte infracțiuni și nici nu s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva sa pentru vreo altă faptă penală”. Prin urmare, cererea de reabilitare a fost admisă, zilele trecute, așa încât Ionuț Adrian Tănăsoaia are, în prezent, cazierul curat de lacrima.