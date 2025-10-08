UE: Amenzile impuse de Spania companiilor aeriene pentru taxele la bagaje încalcă reglementările

Anul trecut, Ministerul Drepturilor Consumatorilor din Spania a amendat Ryanair, easyJet, Norwegian, IAG, compania low-cost Vueling și Volotea cu o sumă totală de 179 de milioane de euro pentru practici precum perceperea de taxe pentru bagajele de cabină.

Astfel de amenzi reprezintă o provocare pentru modelul de afaceri al companiilor aeriene low-cost, care se bazează pe prețuri mici ale biletelor, în timp ce percep taxe suplimentare pentru bagajele de mână mai mari, care erau tradițional incluse în preț, scrie Reuters.

Comisia a transmis însă că amenzile încalcă legislația UE privind serviciile aeriene, care acordă companiilor aeriene „libertatea de a-și stabili prețurile”.

„Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Spaniei, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele”, a spus aceasta.

Scrisoarea deschide o așa-numită procedură de încălcare a dreptului comunitar, care ar putea duce în cele din urmă la sesizarea Curții de Justiție a UE.

Pablo Bustinduy, ministrul spaniol al drepturilor consumatorilor, a acuzat Comisia că a luat partea companiilor aeriene împotriva consumatorilor.

„Este regretabil că Comisia Europeană a decis să se poziționeze în mod deschis ca avocat al apărării pentru acest grup de mari multinaționale care profită în detrimentul drepturilor consumatorilor”, a declarat el reporterilor. „Vom merge la tribunalul UE și ne vom apăra cu toată rigoarea poziția noastră”.