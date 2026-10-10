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Ultimul weekend „Străzi deschise”. Tururi ghidate și concert Damian Drăghici & Brothers pe Calea Victoriei

Proiectul „Străzi deschise - București, Promenadă urbană” își încheie ediția din acest an, la finalul săptămânii. PMB a anunțat un program diversificat ce include tururi istorice pietonale, ateliere de siguranță rutieră și un spectacol susținut de Damian Drăghici & Brothers.
Ultimul weekend „Străzi deschise”. Tururi ghidate și concert Damian Drăghici & Brothers pe Calea Victoriei
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
10 oct. 2026, 12:08, Social
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Ultimul weekend Străzi deschise – București! Ne vedem pentru o ultimă plimbare pe Calea Victoriei”, a transmis PMB, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Programul de sâmbătă

Activitățile de sâmbătă au început de la ora 11:00 cu două evenimente paralele, o sesiune practică de educație rutieră în Piața Revoluției și un tur ghidat dedicat tranziției capitalei de la epoca regală la cea comunistă. 

Turul intitulat „De la Bucureștiul regal la Bucureștiul comunist”, este susținut de profesorul și  ghidul Florin Cristescu. Traseul a pornit de la Muzeul Național de Istorie a României și se va încheia la Palatul Știrbei.

În același interval (11:00-13:00) Asociația Coaliția pentru Economia Digitală susține un eveniment de educație rutieră dedicat bucureștenilor care merg pe trotinete electrice, cu demonstrații practice și sesiuni de informare privind regulile de circulație. 

Între orele 14:00 și 18:00, în apropierea statuii lui Iuliu Maniu, publicul va putea participa la o activare cinematografică dedicată filmului „Delta Sălbatică”, organizată alături de reprezentanții August Film. 

Programul de sâmbătă se va încheia cu un moment muzical susținut de Damian Drăghici & Brothers, între orele 17:00 și 18:00, pe traseul Cercul Militar Național – Piața Amzei.

Duminică încep Spotlight Festival

Duminică, între orele 16:00 și 18:00, este programat turul ghidat „Orașul construit și orașul pierdut”, susținut de Alexandru Binescu, pe traseul Piața Națiunilor Unite – Piața Revoluției. 

Tot duminică, de la ora 19:00, va începe festivalul Spotlight. 

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