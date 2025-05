Un autobuz fără șofer a fost testat cu brio pe străzile din Cluj Napoca

Un autobuz fără șofer a circulat joi pe străzile din Cluj-Napoca. Vehiculul unui ”viitor fără șofer, dar cu viziune”, așa cum l-a definit primarul orașului, Emil Boc, s-a aflat în teste, în cadrul summit-ului Internațional pentru Neutralitate Climatică, care se desfășoară joi și vineri la Cluj Napoca, sub sloganul Carbon OFF. Future ON.