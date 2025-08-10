Polițiștii au stabilit că un șofer a acroșat cu intenție o mașină, un pieton a fost rănit

Polițiștii au stabilit că un șofer a acroșat cu intenție o altă mașină. Incidentul s-a produs sâmbătă pe o stradă din Timișoara. Un pieton a fost rănit de una dintre mașinile implicate în coliziune.

IPJ Timiș anunță că „din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, a reieșit că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani.”

Față de acesta, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, în arestul Poliției, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii publice și lovire sau alte violențe, mai transmite IPJ.

Într-una dintre mașini s-au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite, iar polițiștii fac verificări pentru a stabili proveniența acestora

În timpul incidentului, un pieton în vârstă de 49 de ani, aflat pe pod, a fost lovit de una dintre mașini.