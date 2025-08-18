Superliga: U Cluj, cu un jucător în minus, a învins pe Farul Constanța, în ultimul meci al etapei 6

Universitatea Cluj a început partida perfect, reușind să deschidă scorul încă din minutul 4. La primul atac consistent, Andrei Gheorghiță, aflat la debut pentru „șepcile roșii”, a trimis o centrare precisă în careu, iar Dino Mikanovic a finalizat elegant, cu un voleu din marginea careului mic, fără șanse pentru Buzbuchi.

Doar câteva minute mai târziu, meciul a luat o turnură neașteptată. În minutul 10, fundașul Iulian Cristea l-a faultat pe Alexandru Ișfan, scăpat singur spre poarta lui Chirilă. Din postura de ultim apărător, Cristea l-a tras de tricou pe adversar și a văzut cartonașul roșu direct, după consultarea arbitrajului video. Clujenii au rămas astfel în zece oameni.

Constănțenii au dominat, apoi, posesia și au încercat să pună presiune pe poarta lui Chirilă, însă „studenții” au rămas disciplinați defensiv, reușind să își apere avantajul minim.

Pentru Farul, aceasta este a doua înfrângere consecutivă, dar se menține pe locul 5 în clasament, cu 10 puncte.

Clujenii, în schimb, au bifat al doilea succes stagional și avansează pe locul 7, cu 9 puncte.

Formații:

Farul: Buzbuchi – Furtado (Fabinho 46’), Larie, Țîru, Ganea – Ramalho (Cojocaru 46’), Dican (Seruca 62’), Radaslavescu – Vînă (Markovic 73’), Ișfan, Tănasă (Sima 83’). Antrenor: Ianis Zicu.

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, I.Cristea, Chipciu – Simion, Artean, Bic (Fabry 60’), Nistor, Gheorghiță (Silva 60’) – Lukic (Trică 90’). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.