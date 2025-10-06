Premieră în Superliga: Oțelul Galați-Metaloglobus București se întâlnesc luni în etapa a 12-a

Trei succese, două remize și o singură înfrângere au înregistrat gălățenii pe teren propriu în acest sezon, în timp ce în dreptul trupei antrenate de Mihai Teja sunt consemnate doar trei rezultate de egalitate în 11 partide, scrie LPF în vancronica partidei Oțelul Galați-Metaloglobus București.

Cele două echipe se vor întâlni în premieră pe prima scenă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă, pe 3 decembrie 2022, Oțelul – Metaloglobus 3-0 (J. Cisotti, V. Markovic, A. Nica).

De asemenea, Mihai Teja este fără victorie în cele patru dueluri din SuperLigă cu Laszlo Balint, palmaresul confruntărilor dintre cei doi antrenori cuprinzând o remiză și trei succese Balint.

Etapa a 12-a a Superligii se încheie luni, de la ora 20.30, cu partida FC Botoșani – UTA Arad.

În 14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul 0-1, a fost singura partidă pierdută acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic, în rest au șapte succese și șapte rezultate de egalitate. De cealaltă parte, doar o înfrângere au suferit arădenii în ultimele 14 meciuri jucate în SuperLigă (29 august 2025, Rapid – UTA 2-0), interval în care au mai înregistrat cinci victorii și opt remize.

Partida va fi una specială pentru Leo Grozavu, care se află în fața meciului cu numărul 250 ca antrenor principal pe prima scenă din România.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, de patru ori s-au impus moldovenii, de șase ori au câștigat arădenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.