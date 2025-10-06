Superliga: Oțelul Galați, victorie categorică cu Metaloglobus, scor 4-0

Golurile echipei antrenate de Laszlo Balint au fost marcate de Andrezinho (min. 6), Lameira (min. 40 și 45+1) și Bordun (min. 75).

Partida a fost dominată de la un capăt la altul de formația gazdă, care a deschis scorul rapid prin Andrezinho, aflat la prima reușită în Superligă. Portughezul Lameira a reușit o „dublă” până la pauză, ambele goluri venind după centrări precise ale lui Andrei Ciobanu.

Metaloglobus a ratat un penalty în minutul 43, prin Dragoș Huiban, al cărui șut a fost parat de portarul Dur-Bozoancă.

În partea secundă, Oțelul a continuat să controleze jocul, iar Bordun a stabilit scorul final cu un șut din interiorul careului.

Cu acest succes, Oțelul acumulează trei puncte importante și se apropie la două lungimi de locurile de play-off, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție a clasamentului, fără victorie în actuala ediție de campionat.