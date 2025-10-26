Superliga. U Craiova remizează pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, scor 0-0, în etapa a 14-a

Formația antrenată de Mirel Rădoi a dominat autoritar partida, însă a ratat numeroase ocazii prin Baiaram și Nsimba, care nu au reușit să-l învingă pe portarul gazdelor.

Craiovenii au avut o posesie de peste 65% și opt șuturi pe poartă, însă au părăsit terenul fără gol marcat, în ciuda presiunii constante din partea secundă.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova ajunge la 28 de puncte, egalând pe FC Botoșani și Rapid, ocupând locul 3, având un meci în plus și un golaveraj mai slab decât acestea, care vor juca luni.

Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, cu 7 puncte.