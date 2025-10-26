Prima pagină » Sport » Superliga. U Craiova remizează pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, scor 0-0, în etapa a 14-a

Superliga. U Craiova remizează pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, scor 0-0, în etapa a 14-a

Universitatea Craiova a remizat, duminică, scor 0-0, pe terenul formației Metaloglobus București, ultima clasată din campionat, într-un meci disputat duminică după-amiază, la Clinceni, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal.
Superliga. U Craiova remizează pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, scor 0-0, în etapa a 14-a
Galerie Foto 12
Sursă foto: George Fluster / Mediafax Foto
Petre Apostol
26 oct. 2025, 16:26, Sport

Formația antrenată de Mirel Rădoi a dominat autoritar partida, însă a ratat numeroase ocazii prin Baiaram și Nsimba, care nu au reușit să-l învingă pe portarul gazdelor.

Craiovenii au avut o posesie de peste 65% și opt șuturi pe poartă, însă au părăsit terenul fără gol marcat, în ciuda presiunii constante din partea secundă.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova ajunge la 28 de puncte, egalând pe FC Botoșani și Rapid, ocupând locul 3, având un meci în plus și un golaveraj mai slab decât acestea, care vor juca luni.

Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, cu 7 puncte.