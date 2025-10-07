Echipa etapei a 12-a din Superliga: Oțelul Galați, cu trei fotbaliști, Eugen Neagoe – antrenorul rundei

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 12-a:

PORTAR

Marian Aioani (FC Rapid) – A făcut diferența dintre cele două echipe prin cele cinci intervenții.

FUNDAŞI

Milen Zhelev (Oțelul Galați) – Titular incontestabil în actualul sezon, a dominat flancul drept.

Siyabonga Ngezana (FCSB) – A gestionat bine momentele în care a fost implicat. Creșterea lui de formă se vede și în rezultatele echipei, roș-albaștrii bifând al doilea meci la rând fără gol primit.

Kennedy Boateng (Dinamo) – A fost stânca de care s-au lovit adversarii. Imbatabil în duelurile fizice.

Robert Sălceanu (Petrolul Ploiești) – Cel mai bun meci al său pe prima scenă. A pasat decisiv la golul prahovenilor.

MIJLOCAŞI

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – A intrat și a marcat golul care a urcat-o pe FC Botoșani în fruntea clasamentului. Este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive: șase goluri și trei pase decisive.

João Lameira (Oțelul Galați) – Căpitanul gălățenilor a marcat cu capul de două ori, ambele goluri fiind izbutite în urma unor faze fixe executate de Andrei Ciobanu.

Lindon Emërllahu (CFR 1907 Cluj) – Pe lângă golul marcat, a fost implicat în multe alte acțiuni ofensive inițiate de ardeleni.

ATACANŢI

Alexandru Dobre (FC Rapid) – Din nou, cel mai bun de pe teren! Dublă și deviere decisivă la golul marcat de Koljic.

Louis Munteanu (CFR 1907 Cluj) – Gol și pasă de gol. A amintit de jucătorul din sezonul trecut, când a fost golgheterul campionatului.

Andrezinho (Oțelul Galați) – A contribuit la meciul perfect făcut de gălățeni cu un gol și o pasă decisivă.

ANTRENORUL ETAPEI

Eugen Neagoe (Petrolul Ploiești) – A pregătit excelent meciul cu FC Argeș, o echipă care a impresionat în acest sezon. La final, s-a bucurat de o victorie mult așteptată de către prahoveni, a doua a sezonului.