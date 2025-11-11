Corona Brașov domină echipa etapei a 4-a din Divizia A1 la volei feminin

Totodată, Dinamo București și CSO Voluntari au tot câte două reprezentante în echipa rundei.

Ellen Braga (extremă, CSM București, Brazilia) – 17 puncte (+9). O evoluție solidă a braziliencei care a obținut 13 puncte în atac, având 46% procentaj de reușită. A servit excelent și a reușit patru ași. Și la preluare a avut cifre bune: 42% recepție pozitivă și 26% recepție excelentă. Nu a greșit nicio minge.

Diana Ariton (centru, Corona Brașov) – 12 puncte (+9). A doua oară în echipa etapei, centrul Brașovului a fost una dintre cele mai bune jucătoare în victoria Coronei la Lugoj. A reușit 9 puncte în atac (53% eficiență), două blocaje și un as.

Radostina Marinova (universal, Dinamo București, Bulgaria) – 18 puncte (+13). Bulgăroaica a fost cea mai bună jucătoare în partida de la Constanța. Dintre cele 18 puncte, 15 au fost reușite în atac, 52% procentaj de reușită, a servit doi ași și a realizat un punct cu blocajul.

Mirela Shahpazova (coordonatoare, Corona Brașov, Bulgaria) – 4 puncte (+2). Coordonatoarea Coronei a avut o evoluție bună, contribuind din plin la succesul echipei. Și-a trecut în cont și 4 puncte, dintre care trei ași.

Mirta Velikonja Grbac (centru, Dinamo București, Slovenia) – 10 puncte (+8). Sigură la fileu, slovena a obținut 6 puncte în atac, cu 60% eficiență, două puncte cu blocajul și doi ași. Este a doua sa prezență în echipa rundei.

Susan Schut (extremă, CSO Voluntari, Țările de Jos) – 21 de puncte (+14). Jucătoarea meciului câștigat în fața celor de la Medicina Tg. Mureș. Olandeza a reușit și cele mai multe puncte, 21. Dintre acestea, 16 au venit în atac (55% eficiență), a servit patru ași și a realizat un blocaj.

Irina Kosinski (libero, CSO Voluntari) – Cifrele sale la preluare au fost bune: 50% recepție pozitivă, 29% excelentă. Mai important e că nu a greșit nicio minge și a dat încredere echipei în defensivă.

Antrenorul etapei:

Ciprian Dârnescu (Corona Brașov) – Au fost ceva emoții în obținerea victoriei, la Lugoj, dar până la urmă Corona a plecat cu toate cele trei puncte. A făcut multe schimbări pe parcursul jocului și a reușit să găsească formula ideală.