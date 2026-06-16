Un disident rus a fost asasinat în plină stradă în Polonia. Două persoane au fost reținute

Semion Skrepețki, al cărui nume real era Robert Kuzovkov, a fost ucis luni dimineață într-o parcare din orașul polonez Biała Podlaska, situat în apropierea frontierei cu Belarus, relatează TVP World.

Acesta era un artist, muzician și blogger rus în vârstă de 44 de ani. Bărbatul locuia în Polonia de câțiva ani și devenise o figură cunoscută în mediul online și artistic pentru spectacolele sale publice în care îl ironiza pe Vladimir Putin.

Cu câteva zile înainte de a fi asasinat, Skrepețki a protestat în fața Ambasadei Rusiei din Berlin unde a scos un steag al Rusiei din pantaloni pe care l-a aruncat la gunoi. Ulterior, a arătat o pictură satirică ce îl înfățișa pe Iosif Stalin ținându-l în brațe pe un Putin în fașă.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located. After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Cu aproximativ o oră înainte de a fi ucis, artistul a scris pe canalul său de Telegram că protestul său a stârnit reacții puternice din partea unor susținători ai Rusiei și că primise amenințări.

Potrivit procuraturii, un individ neidentificat a tras trei focuri de armă asupra victimei. După ce bărbatul s-a prăbușit la pământ, atacatorul s-a apropiat și a mai tras două focuri de la mică distanță. În urma examinării, au fost constatate cinci răni de intrare și două de ieșire, localizate în zona capului și a pieptului.

În cadrul anchetei, doi cetățeni belaruși, în vârstă de 33 și 37 de ani, au fost reținuți în apropierea consulatului Belarusului.