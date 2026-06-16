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Un disident rus a fost asasinat în plină stradă în Polonia. Două persoane au fost reținute

Un disident rus cunoscut pentru criticile sale la adresa președintelui Vladimir Putin și a războiului din Ucraina a fost împușcat mortal, în plină stradă, într-un oraș din estul Poloniei. Autoritățile au demarat o anchetă și au reținut doi cetățeni din Belarus.
Un disident rus a fost asasinat în plină stradă în Polonia. Două persoane au fost reținute
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
16 iun. 2026, 14:44, Știri externe
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Semion Skrepețki, al cărui nume real era Robert Kuzovkov, a fost ucis luni dimineață într-o parcare din orașul polonez Biała Podlaska, situat în apropierea frontierei cu Belarus, relatează TVP World. 

Acesta era un artist, muzician și blogger rus în vârstă de 44 de ani. Bărbatul locuia în Polonia de câțiva ani și devenise o figură cunoscută în mediul online și artistic pentru spectacolele sale publice în care îl ironiza pe Vladimir Putin. 

Cu câteva zile înainte de a fi asasinat, Skrepețki a protestat în fața Ambasadei Rusiei din Berlin unde a scos un steag al Rusiei din pantaloni pe care l-a aruncat la gunoi. Ulterior, a arătat o pictură satirică ce îl înfățișa pe Iosif Stalin ținându-l în brațe pe un Putin în fașă. 

Cu aproximativ o oră înainte de a fi ucis, artistul a scris pe canalul său de Telegram că protestul său a stârnit reacții puternice din partea unor susținători ai Rusiei și că primise amenințări. 

Potrivit procuraturii, un individ neidentificat a tras trei focuri de armă asupra victimei. După ce bărbatul s-a prăbușit la pământ, atacatorul s-a apropiat și a mai tras două focuri de la mică distanță. În urma examinării, au fost constatate cinci răni de intrare și două de ieșire, localizate în zona capului și a pieptului. 

În cadrul anchetei, doi cetățeni belaruși, în vârstă de 33 și 37 de ani, au fost reținuți în apropierea consulatului Belarusului. 

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