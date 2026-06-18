Polonia: Un cetățean georgian a fost reținut în cazul uciderii unui disident anti-Putin

Poliția poloneză și ofițerii Agenției de Securitate Internă (ABW) au reținut un bărbat care avea pașaport georgian, suspectat de implicare în uciderea lui Semion Skrepețki, al cărui nume real era Robert Kuzovkov, notează TVP World.

Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk. „Suspectul implicat în uciderea unui rus în Biała Podlaska a fost reținut de poliția din Lublin și ABW! El folosește un pașaport georgian. Serviciile lucrează pentru a identifica cine a ordonat uciderea”, notează premierul pe X.

Liderul guvernului de la Varșovia a afirmat că, dacă se va demonstra că asasinatul a fost comis la ordinul Moscovei, cazul va fi tratat ca „terorism de stat”.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026

Anunțul vine după ce luni, Skrepețki, al cărui nume real era Robert Kuzovkov, a fost ucis. Potrivit procurorilor, un individ a tras trei focuri de armă asupra victimei. După ce bărbatul s-a prăbușit la pământ, atacatorul s-a apropiat și a mai tras două focuri de la mică distanță.

Cu câteva zile înainte de a fi asasinat, Skrepețki a protestat în fața Ambasadei Rusiei din Berlin unde a scos un steag al Rusiei din pantaloni pe care l-a aruncat la gunoi.