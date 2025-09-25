Un expert medical dezvăluie un nou efect secundar alarmant al țigărilor electronice

Chirurgul stomatolog Smita Mehra a declarat că a observat o creștere îngrijorătoare a numărului de tineri care se prezintă la cabinet cu carii, probleme de sănătate orală și simptome asociate vapatului, care anterior erau rare la persoanele sub 30 de ani.

Aproximativ 5.5 milioane de britanici, adică 10% din populație, folosesc țigări electronice, potrivit unui studiu realizat de Action on Smoking and Health și publicat la începutul acestei luni, potrivit Independent.

Dr. Mehra a declarat pentru Daily Mail: „Vaparea este mult mai dependență decât tutunul pentru mulți tineri utilizatori și le afectează sănătatea orală în mod îngrijorător.

Acestea sunt probleme pe care ne-am aștepta să le vedem la adulții mai în vârstă, deoarece sunt cauzate de fumat. Acum apar mult mai devreme din cauza frecvenței cu care tinerii vapează și a daunelor pe care le provoacă”.

Aproximativ unul din cinci copii, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, a încercat vapatul, iar 7% sunt utilizatori actuali.

Substanța nocivă pentru tineri

Una dintre principalele preocupări este că lichidul pentru vapat conține propilenglicol, o substanță chimică care provoacă uscăciunea gurii, și glicerină vegetală, care acoperă gura și împiedică saliva să protejeze smalțul dinților.

„Nicotina din țigările electronice reduce, de asemenea, fluxul de salivă, iar vaporii calzi accelerează evaporarea, uscând și mai mult gura”, a spus dr. Mehra. „Rezultatul final este o cantitate mai mică de salivă, iar saliva este sistemul natural de apărare al organismului. Ea spală bacteriile și neutralizează acidul. Fără ea, alimentele se lipesc de dinți, se formează placa dentară și începe carierea”.

Ea a avertizat că vapatul poate afecta și gingiile unei persoane: „Poate duce la inflamații, sângerări și infecții, iar nicotina din lichidele pentru țigări electronice reduce fluxul sanguin către gingii, agravând situația”, a spus ea.

„Adesea observăm acumularea de tartru și pete pe partea gurii unde persoana ține țigara electronică. Este un model pe care îl asociem acum cu utilizatorii regulari de țigări electronice și pe care îl observăm din ce în ce mai des la pacienții mai tineri”.

Tot mai multe efecte secundare

Potrivit unui studiu publicat în revista JDR Clinical & Translational Research, vaperii aveau o probabilitate cu 80% mai mare de a dezvolta gură uscată decât non-vaperii.

Cercetările arată că vapatul poate cauza o serie de probleme tinerilor. Un studiu recent a descoperit că copiii care foloseau țigări electronice erau mai predispuși să devină fumători, să fie diagnosticați cu astm și să aibă o sănătate mentală precară. De asemenea, studiul a evidențiat legături între vaping și o probabilitate crescută de boli respiratorii și abuz de substanțe.

La începutul acestei săptămâni, experții au solicitat o modificare a ambalajelor țigărilor electronice pentru a descuraja tinerii să le cumpere. Aceasta a venit după ce un studiu realizat de University College of London a descoperit că ambalajele standardizate și limitarea descrierilor aromelor reduc atractivitatea pentru tineri.

Dr. Eve Taylor de la UCL a declarat: „Reglementările privind ambalajele și aromele țigărilor electronice trebuie să atingă un echilibru delicat.

„Acestea trebuie să vizeze descurajarea tinerilor și a persoanelor care nu fumează, evitând în același timp să descurajeze fumătorii să renunțe la fumat folosind țigările electronice”.