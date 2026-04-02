Un nou raport arată modul în care războiul a remodelat rețelele globale de crimă organizată

O analiză detaliată a activităților ilegale de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022 arată că războiul nu doar a perturbat crima organizată, ci a și reconfigurat-o, determinând rețelele să se relocheze, să se diversifice și să se extindă în domenii complet noi, scrie Kings College London.

Dr. Alexander Kupatadze, de la King’s College London, și Dr. Erica Marat, de la Georgetown University, au analizat date din presă, registre comerciale și au realizat interviuri aprofundate în Europa de Est, Asia Centrală și regiunile învecinate.

Ei au constatat că deplasarea criminalității a fost extinsă și multidirecțională după invazia rusă, extinzându-se din Ucraina către Rusia, Europa de Vest, Asia Centrală și chiar până la granița dintre SUA și Mexic.

Rusia, principala destinație pentru infracțiuni

Rusia a devenit principala destinație pentru activitățile infracționale relocate. Numărul infracțiunilor raportate și al acțiunilor de aplicare a legii a crescut semnificativ, în special în regiunile de la granița cu Ucraina, ceea ce sugerează atât o creștere a criminalității, cât și o intensificare a controalelor.

Cercetătorii au descoperit că piața drogurilor a suferit unele dintre cele mai importante transformări. Producția de droguri sintetice s-a mutat parțial în Kazahstan, în timp ce rutele de trafic s-au reorientat prin Belarus, Asia Centrală și Balcani.

Modelele de trafic de persoane au arătat, de asemenea, schimbări și apariția unor noi oportunități exploatate, inclusiv dezvoltarea unor rețele de contrabandă care ajută persoane să evite înrolarea militară. În același timp, noi participanți, inclusiv persoane fără antecedente penale, au intrat pe piețele ilegale, pe fondul presiunilor generate de război asupra granițelor și sistemelor de control.

Raportul evidențiază și utilizarea tot mai frecventă a spălării banilor prin comerț, fiind identificate modele suspecte de stabilire a prețurilor în comerțul cu aur și tutun legat de Rusia în mai multe țări europene. Cercetătorii consideră că acest lucru arată cum infractorii integrează tot mai mult fluxurile financiare ilegale în rutele comerciale legale pentru a evita sancțiunile.

Violență armată, sancțiuni și presiuni instituționale

„Raportul nostru arată că un conflict de amploare nu doar deplasează crima organizată peste granițe, ci o reorganizează simultan pe multiple planuri. Deși deplasarea geografică este cea mai vizibilă în statele vecine, transformările mai importante apar adesea prin deplasarea funcțională, atunci când actorii criminali reutilizează infrastructurile existente de comerț, logistică și finanțe pentru a se adapta la constrângerile generate de război și sancțiuni.

Deși se bazează pe cazul Ucrainei, implicațiile concluziilor noastre depășesc actualul conflict. Combinații similare de violență armată, sancțiuni și presiuni instituționale vor apărea și în alte contexte de conflict contemporane și viitoare.

Cadrul pe care l-am dezvoltat oferă un instrument transferabil pentru analizarea modului în care crima organizată se adaptează în condiții de perturbare prelungită, oferind perspective relevante pentru factorii de decizie, forțele de ordine și cercetători, care pot astfel anticipa reorganizarea criminalității, nu doar reacționa la ea”, au declarat autorii raportului.

Noul raport, „Criminal Geographies: How the Russia-Ukraine War has Reshaped Global Crime Networks”, a fost realizat pentru programul de cercetare Serious Organised Crime and Anti-corruption Evidence (SOC ACE).