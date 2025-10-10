Un pasaj imperial, ascuns în iconica atracție turistică a Romei, va fi deschis publicului pentru prima dată în 2.000 de ani

Începând cu 27 octombrie, vizitatorii vor putea explora coridorul odinioară secret, cunoscut sub numele de „Pasajul Commodus”, care le permitea împăraților romani să ajungă la loja lor rezervată, de unde puteau urmări jocurile, fără a fi văzuți și protejați.

Numit după împăratul Commodus, care a domnit între 180 și 192 d.Hr. și a fost descris în celebrul film Gladiatorul al lui Ridley Scott, pasajul a fost descoperit inițial în anii 1810, potrivit Independent.

Commodus era renumit pentru pasiunea sa pentru luptele de gladiatori, iar relatările istorice sugerează că a supraviețuit chiar unei tentative de asasinat în timp ce traversa tunelul.

Arheologii de la Parcul Arheologic Colosseum au dezvăluit că la intrarea în pasaj au fost găsite rămășițe ale unor elemente decorative.

Acestea includeau reprezentări ale vânătorii de mistreți, lupte cu urși și spectacole acrobatice, care serveau ca un preludiu artistic potrivit pentru spectacolele brutale care așteptau în arenă.

Această deschidere extraordinară marchează o etapă importantă în conservarea arheologică și accesul publicului.

Coridorul are forma literei „S” și continuă în afara arenei Colosseumului, dar destinația sa finală rămâne incertă.

Experiență nouă pentru turiști

„Vizitatorii pot acum să experimenteze cum era să fii împăratul care intra în arenă”, a spus Barbara Nazzaro, arhitectul care a supravegheat lucrările de restaurare.

„Cu puțin efort de imaginație și cu ajutorul unei reconstrucții virtuale, ei pot aprecia decorațiunile, stucaturile, frescele și marmura care acopereau pereții”.

Proiectul — finalizat între octombrie 2024 și septembrie 2025 — a inclus conservarea structurală, restaurarea stucaturilor decorative și a tencuielilor și instalarea unei noi pasarele.

Un nou sistem de iluminat recreează lumina naturală care odinioară se filtra prin mici deschideri ale bolții, iar o reconstrucție digitală ajută vizitatorii să vizualizeze aspectul original al pasajului.

Un al doilea proiect de restaurare, care ar trebui să înceapă în 2026, va viza secțiunea tunelului care se extinde dincolo de perimetrul Colosseumului.