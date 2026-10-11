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Un politician polonez de extremă dreapta cere reluarea proiectului Nord Stream: Iubesc mirosul de gaz rusesc

Grzegorz Braun, un europarlamentar de extremă dreapta, a cerut, alături de politicieni din partidul german AfD, repunerea în funcțiune a conductelor Nord Stream și a propus ca Polonia să devină acționară în proiectul energetic. În replică, guvernul de la Varșovia a calificat declarațiile drept acte de trădare.
Un politician polonez de extremă dreapta cere reluarea proiectului Nord Stream: Iubesc mirosul de gaz rusesc
Radu Mocanu
11 oct. 2026, 09:32, Știri externe
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Grzegorz Braun, liderul partidului Confederația Coroanei Poloneze, a susținut, în cadrul unei conferințe organizate în localitatea Lubmin din nord-estul Germaniei, că gazul rusesc ar trebui să revină pe piața europeană.

„Nord Stream 1 și, probabil, și Nord Stream 2 vor fi repornite. Gazul rusesc va curge spre vest, deoarece, fără el, Europa va da faliment”, a spus Braun, potrivit Kyiv Post

„Sper ca într-o bună zi să pot spune: „Iubesc mirosul de gaz rusesc dimineața”, a mai declarat eurodeputatul polonez. 

Braun a susținut că Polonia nu ar trebui să boicoteze proiectul, ci să participe la acesta și chiar să inițieze demersurile pentru obținerea unei participații.

„Polonia ar trebui să participe, nu să boicoteze. Polonia ar trebui să fie inițiatorul”, a subliniat membrul Parlamentului European. 

Poziția sa contrazice frontal linia strategică tradițională a Poloniei, care s-a opus vehement conductelor ce ocolesc teritoriul său și pe cel al Ucrainei. 

Reacție dură de la Varșovia: „Rușine și trădare”

Ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, a reacționat dur pe rețelele de socializare. 

„Grzegorz Braun a susținut proiectul anti-polonez Nord Stream. Rușine și trădare”, a spus oficialul de la Varșovia. 

Efortul este susținut și de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). 

Partidul german militează activ pentru ridicarea sancțiunilor și reluarea importurilor de gaze din Rusia, liderii săi pregătind chiar discuții pentru o potențială întâlnire în 2027 cu emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev.  

Nord Stream 1 și-a încetat activitatea în 2022, în timp ce Nord Stream 2 nu a fost utilizată niciodată pentru transport comercial de gaze. 

Germania a suspendat procesul de certificare a celei de-a doua conducte la 22 februarie 2022, cu două zile înainte de invazia rusă pe scară largă a Ucrainei. 

În septembrie 2022, trei dintre cele patru linii ale celor două conducte au fost avariate în urma unor sabotaje subacvatice.

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