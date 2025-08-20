Un studiu de referință leagă consumul de țigări electronice în rândul copiilor de o serie de probleme de sănătate

Copiii care consumă țigări electronice au o probabilitate de trei ori mai mare de a deveni fumători, potrivit unei noi analize care leagă consumul de țigări electronice în rândul tinerilor de o serie de probleme de sănătate.

Cei care utilizează țigări electronice nu numai că sunt mai predispuși să fumeze mai târziu în viață, dar sunt și mai predispuși să fumeze mai frecvent și mai intens, potrivit experților de la Universitatea din York și de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Cercetătorii au verificat 56 de analize privind 384 de studii despre vapatul în rândul tinerilor într-o analiză globală, dintre care 21 se refereau la utilizarea țigărilor electronice în rândul tinerilor și fumatul ulterior de țigări, potrivit SkyNews.

Cea mai mare analiză globală privind vapatul în rândul tinerilor a descoperit, de asemenea, că există un risc crescut de boli respiratorii, cum ar fi astmul sau exacerbarea astmului, și abuzul de substanțe, inclusiv consumul de alcool și marijuana.

Studiul a sugerat, de asemenea, că există legături între vapatul în rândul tinerilor și pneumonie, bronșită, scăderea numărului total de spermatozoizi, amețeli, dureri de cap și migrene.

A fost identificată, de asemenea, o legătură între depresie și gânduri suicidare în rândul tinerilor care vapează.

Dovezi consistente

Datele disponibile „au indicat în mod constant o asociere semnificativă între consumul de țigări electronice și fumatul de țigări mai târziu la tineri”, au scris cercetătorii în revista Tobacco Control.

Autorii au afirmat că este dificil să se „deducă cauzalitatea” din analiza lor, dar au spus că „asocierile puternice repetate în studiile prospective de cohortă sunt în concordanță cu o relație cauzală”.

„Consecvența dovezilor este izbitoare”, a afirmat dr. Su Golder, profesor asociat în științe ale sănătății la Universitatea din York.

„În mai multe studii, tinerii care utilizează țigări electronice sunt mai predispuși să fumeze în viitor. Aceste constatări susțin măsuri mai stricte de sănătate publică pentru a proteja adolescenții de riscurile asociate cu vapatul”.

Dr. Greg Hartwell, profesor asistent clinic la LSHTM, a afirmat că analiza a arătat „exact de ce restricțiile suplimentare asupra industriei tutunului […] sunt atât de importante”.

Interzicerea țigărilor electronice de unică folosință

Studiul a fost publicat după ce, în iunie, a intrat în vigoare în Marea Britanie interdicția de a vinde sau furniza țigări electronice de unică folosință, cu sau fără nicotină.

Măsurile restrictive privind dispozitivele de unică folosință, cunoscute și sub denumirea de țigări electronice de unică folosință, au fost introduse în speranța de a reduce accesul copiilor la țigările electronice, întrucât statisticile arată o popularitate crescândă în rândul celor cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani.

Cifrele NHS din anul trecut au arătat că aproape un sfert dintre copiii din această categorie de vârstă au încercat țigările electronice, iar aproape unul din zece o făcea frecvent.

Interdicția se aplică atât în magazine, cât și online pentru vânzările din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Produsele reutilizabile pot fi în continuare vândute.

Comentând studiul, Jamie Strachan, director de operațiuni la retailerul de vaporizatoare VPZ, a spus că vaporizarea „nu ar trebui niciodată comercializată, vândută sau utilizată de copii și nefumători”.

„VPZ susține o reglementare strictă care împiedică persoanele sub 18 ani să obțină produse de vaporizare”, a adăugat el.

Dr. James Murphy, director de știință și cercetare la British American Tobacco (BAT), a afirmat că există „puține dovezi că vapatul este o poartă de acces către fumat”.

„O reglementare inteligentă, care oferă adulților acces la alternative mai bune, aplicând în același timp standarde înalte și împiedicând utilizarea de către minori, este esențială pentru atingerea obiectivului Regatului Unit de a elimina fumatul”, a adăugat el.