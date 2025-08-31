Un vaccin revoluționar împotriva colesterolului ar putea schimba tratamentul bolilor cardiace

Noile date din studiile clinice pentru Leqvio, cunoscut și sub numele de inclisiran și dezvoltat de Novartis, indică faptul că pacienții au atins nivelurile țintă de colesterol mai rapid decât cu tratamentele existente.

Un aspect crucial este că injecția a dus și la reducerea numărului de cazuri de dureri musculare, un efect secundar asociat cu medicamentele statine pentru reducerea colesterolului.

Colesterolul, o substanță grasă produsă de ficat și prezentă în anumite alimente, există în două forme: colesterolul „bun”, care ajută la eliminarea excesului, și colesterolul „rău”, care se poate acumula în artere, crescând riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Statinele sunt cele mai frecvente medicamente utilizate pentru tratarea colesterolului ridicat în cadrul NHS.

Acestea reduc cantitatea de colesterol produsă de organism, iar pacienții trebuie să ia, de obicei, un comprimat pe zi pentru tot restul vieții.

Cum acționează vaccinul

Leqvio acționează prin interferarea cu materialul genetic pentru a limita producția unei proteine care poate crește nivelurile de colesterol rău.

Se administrează sub formă de injecție, cu o doză inițială, o altă doză la trei luni și apoi la fiecare șase luni, potrivit Independent.

Studiul Novartis, cunoscut sub numele de V-DIFFERENCE, a inclus 898 de persoane cărora li s-a administrat o injecție cu Leqvio și o statină specifică de intensitate mare, pe lângă alte medicamente cunoscute sub numele de terapii de reducere a lipidelor (LLT), care erau adaptate nevoilor individuale ale acestora.

În același timp, celuilalt grup de 872 de pacienți li s-a administrat o injecție cu placebo și aceeași statină de intensitate mare, plus alte LLT adaptate nevoilor lor.

După 90 de zile, aproximativ 85% dintre pacienții din grupul Leqvio și-au atins obiectivul privind colesterolul, comparativ cu 31% din grupul placebo.

Ruchira Glaser, director global al unității de dezvoltare cardiovasculară, renală și metabolică la Novartis, a declarat: „Novartis se dedică abordării celor mai dificile probleme în domeniul bolilor cardiovasculare.

„Aceste rezultate evidențiază potențialul Leqvio de a transforma îngrijirea cardiovasculară prin îmbunătățirea rezultatelor semnificative pentru pacienți.

„V-DIFFERENCE a furnizat dovezi că utilizarea timpurie a Leqvio este o modalitate eficientă de a ajuta pacienții să își atingă mai repede obiectivele privind LDL-C, fără a fi nevoie să adauge alte terapii sau să maximizeze dozele de statine”.

Poate reduce și durerile musculare

Studiul a fost, de asemenea, primul care a analizat capacitatea Leqvio de a reduce durerile musculare, care sunt un efect secundar frecvent al statinelor.

Studiul a constatat că pacienții tratați cu Leqvio aveau o probabilitate cu 43% mai mică de a prezenta probleme musculare în comparație cu grupul placebo.

Ulf Landmesser, președintele departamentului de cardiologie, angiologie și medicină de terapie intensivă al Centrului German de Cardiologie Charite și al Universității de Medicină Charite din Berlin, a declarat că acest studiu este primul care se concentrează pe rezultatele pacienților.

El a adăugat: „Aceste descoperiri sunt semnificative, deoarece demonstrează opțiuni eficiente pentru îmbunătățirea gestionării lipidelor la pacienții cu risc, majoritatea dintre aceștia continuând să rămână peste nivelurile recomandate de LDL-C”.

Cel mai recent sondaj NHS Health Survey for England estimează că proporția adulților cu colesterol crescut era de 53% în 2022, în creștere față de 43% în 2019.

Această proporție era mai mare în rândul femeilor (56%), comparativ cu bărbații (49%).

Rezultatele studiului V-Difference vor fi prezentate la Congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) de la Madrid.