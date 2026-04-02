„Breaking good news”. Coiful de aur de la Coțofenești — un artefact istoric cheie pentru poporul român, furat în 2025 de la Muzeul Drents — tocmai a fost recuperat în Olanda, împreună cu două dintre cele trei brățări dacice de aur ale sale.

Coiful și brățările au fost prezentate din septembrie 2025 în Muzeul Virtual al Obiectelor Culturale Furate al UNESCO pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la traficul ilicit de bunuri culturale.

Odată cu restituirea sa poporului român, Muzeul Virtual își pierde primele obiecte și speră că vor urma în curând și altele. Căutarea celei de-a treia brățări este încă în desfășurare.

Muzeul Virtual al Obiectelor Furate UNESCO a fost creat ca singurul muzeu global din lume a cărui ambiție este să fie gol. Sperăm că într-o zi colecțiile sale vor fi returnate proprietarilor de drept. Ziua de astăzi marchează un prim pas semnificativ către această viziune”, scrie pe pagina sa UNESCO.

NBC News: „U na dintre cele mai venerate comori naționale ale civilizației dacice din România”

Și jurnaliștii americani de la NBC News relatează despre găsirea Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări: „Sub paza unor polițiști înarmați și cu cagule, procurorii au dezvelit casca Cotofenești, veche de 2.500 de ani, una dintre cele mai venerate comori naționale ale civilizației dacice din România , în cadrul unei conferințe de presă în orașul Assen, din estul Olandei.

„Suntem incredibil de încântați”, a declarat reporterilor Corien Fahner, de la serviciul de urmărire penală. „A fost un carusel. Mai ales pentru România, dar și pentru angajații Muzeului Drents.”

Coiful a fost expusă la micul muzeu în ianuarie 2025, ultimul weekend al unei expoziții de șase luni, când hoții au intrat prin efracție și l-au furat, împreună cu trei brățări de aur.

Existau temeri că respectivul coif ar fi putut fi topit, pentru că faima și aspectul dramatic îl făceau practic de nevândut.

Două dintre cele trei brățări dispărute au fost recuperate și în cadrul unei înțelegeri la care procurorii au ajuns cu trei bărbați arestați pentru jaf la scurt timp după ce acesta a avut loc. Procesul lor va începe la sfârșitul lunii aprilie.

Fahner a spus că căutarea brățării rămase va continua.