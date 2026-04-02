Ce dezvăluie NYTimes despre recuperarea Coifului de la Coțofenești, “comoara românească”

“Coiful de aur de la Cotofenești, un artefact foarte apreciat din România, și două brățări elaborate din aur au fost furate în ianuarie 2025.

La 14 luni după jaful dintr-un muzeu olandez, oficialii au anunțat joi returnarea unei căști antice de aur și a două brățări de aur.

Într-o conferință de presă, oficialii din Assen, Olanda, au ridicat un cearșaf albastru de pe un soclu – flancat de ofițeri de poliție înarmați și purtând cagule – pentru a dezvălui trei comori românești: casca de aur de la Cotofenești și două brățări de aur. O a treia brățară, furată și ea în timpul jafului de la Muzeul Drents, lipsește încă.

„Aceste obiecte de artă sunt de o valoare neprețuită”, a declarat Corien Fahner, procuror șef al Serviciului Public de Procuratură din Nordul Olandei. Coiful, care datează din secolul al V-lea î.Hr., a fost realizat de poporul dac care a locuit în anumite părți ale Balcanilor în antichitate”, scriu jurnaliștii.

Procurorii au încheiat acorduri cu persoanele acuzate de furt. Brățările sunt în stare perfectă

Jurnaliștii americani susțin că “pentru a recupera obiectele, procurorii au încheiat un acord cu persoanele acuzate de furt”.

“Detaliile acordului au fost neclare joi, iar Fahner a refuzat să comenteze în detaliu pe marginea acestora la conferința de presă. Una dintre condiții, a spus ea, a fost returnarea în siguranță a obiectelor înainte de începerea unui proces în această lună”, relatează NYTimes.

„Coiful a suferit unele deteriorări ușoare”, a declarat Robert van Langh, directorul general al Muzeului Drents. „Însă, van Langh a spus: „Pot spune cu încredere că poate fi restaurat complet, fără a exista deteriorări permanente ale coifului”. Brățările erau în stare perfectă, a spus el.

Jaful a fost elaborat, s-au folosit explozibili

Jaful a avut loc în primele ore ale zilei de 25 ianuarie 2025 , când trei persoane cu glugi au folosit explozibili pentru a intra prin efracție în Muzeul Drents. Mai puțin de o săptămână mai târziu, poliția olandeză a arestat trei persoane în legătură cu crima.

Poliția a declarat la momentul respectiv că explozia a făcut parte dintr-un efort elaborat de a pătrunde în muzeu și de a fura unele dintre comorile acestuia, inclusiv casca și brățările, care erau împrumutate din România. Artefactele vor fi returnate în România cât mai curând posibil, au declarat oficialii.

Coiful de aur de la Cotofenești , numit după satul în care a fost găsit, este o coif din aur masiv, decorat elaborat, din secolul al V-lea î.Hr. Coiful, care cântărește puțin peste un kilogram, prezintă ținte mari în vârful capului și înfățișează scene precum sacrificiul unui miel.

Procurorul Rareș Petru Stan: „Continuăm ancheta ca să găsim și ultima brățară”

„Ne putem imagina cu greu cum trebuie să fie asta în România”, a spus van Langh, directorul muzeului. Când au fost furate, obiectele erau expuse din iulie 2024, ca parte a unei expoziții itinerante a Muzeului Național de Istorie a României.

Coiful este bine cunoscut în România și se crede că a fost folosit în ceremonii de către daci, care au fost cuceriți de Imperiul Roman.

Ministerul Culturii din România a anunțat în septembrie că Muzeul Național de Istorie a României a primit o despăgubire de asigurare de 5,7 milioane de euro (aproximativ 6,6 milioane de dolari) pentru cele patru artefacte furate.

„A fost o perioadă dificilă după un eveniment care a avut un impact major în România”, a declarat joi procurorul român, Rareș Petru Stan. „Continuăm ancheta pentru a găsi ultima brățară și suntem recunoscători că vom putea returna această comoară poporului român.”