Universitățile americane vând grătare și whisky cu sigla echipei ca să-și plătească sportivii studenți

Potrivit unui acord federal care recunoaște dreptul sportivilor studenți de a fi compensați financiar pentru folosirea numelui, imaginii și notorietății lor în scopuri comerciale, de la jumătatea lui 2025 instituțiile de învățământ superior din SUA pot oferi plăți directe sportivilor – lucru interzis până recent. Pentru multe universități, înseamnă o presiune financiară uriașă: pot fi nevoite să plătească studenților care joacă în echipele oficilale până la 20,5 milioane de dolari anual, adică aproximativ 22% din veniturile unui departament sportiv mediu.

Se vinde orice pentru performanță

Pentru a face față, colegiile din Statele Unite și-au transformă programele sportive în adevărate mașinării de marketing, lansând parteneriate comerciale neobișnuite: de la grătare de firmă și whiskey personalizat cu sigla echipei, până la abonamente VIP de mii de dolari.

Universitatea Ohio State – campioana națională la fotbal american – este un exemplu elocvent. „Căutăm orice idee creativă, cât de mică”, a declarat Ross Bjork, directorul sportiv, citat de Bloomberg.

Campusul devine teren de business

Printre ideile deja puse în practică se numără abonamentele VIP de 10.000 de dolari, care le oferă fanilor acces exclusiv în fostele standuri de gustări transformate în loje premium, grătarele marca Weber decorate cu autocolantele emblematice ale echipei de fotbal, precum și parteneriatele cu branduri de alcool, cum este producătorul de whiskey Evan Williams, care organizează baruri tematice și evenimente sponsorizate înaintea meciurilor.

De asemenea, unele universități au început să atragă sponsori din sectoare complet neașteptate pentru sportul universitar, precum industria de apărare. Colaborarea dintre Ohio State University și Anduril Industries, un important contractor din domeniul militar și al tehnologiei de securitate este un exemplu notabil. Compania, care construiește o fabrică în apropierea campusului, a devenit sponsor oficial al programului sportiv al universității, semnând un contract multianual în valoare de șapte cifre.

Fanii pot achiziționa tururi ghidate în vestiare sau pot juca golf de pe tribunele stadionului, într-un proiect de divertisment premium.

Adoptă regulile marilor ligi

„Elemente care există de zeci de ani în sportul profesionist încep acum să fie implementate și în cel universitar”, a spus Jonathan Marks, director comercial la compania Elevate, care consiliază peste 70 de universități americane în creșterea veniturilor.

Pentru a ajuta colegiile să-și modernizeze stadioanele și să creeze noi surse de venit, compania de consultanță și marketing sportiv Elevate a lansat recent un fond de investiții de 500 de milioane de dolari. Fondul este susținut de capital privat și de fondul public de pensii din statul Texas, care administrează active în valoare de 57 de miliarde de dolari.