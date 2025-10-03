Premierul Ilie Bolojan prezintă bilanțul primelor 100 de zile de mandat: „am evitat intrarea în incapacitate de plată”

UPDATE Bolojan: Nu există intenția de a crește TVA din nou și nici alte taxe

Întrebat dacă pentru 2026 este luată în calcul o nouă creștere a TVA și altor taxe, precum impozitul pe venit, Bolojan a răspuns: „Nu există astfel de calcule și niciun fel de intenție pe tema asta”.

Ceea ce trebuie să facă autoritățile, spune premierul, este să încaseze impozitele care au fost deja stabilite, să limiteze cheltuielile și să reducă „acolo unde este absolut necesar”.

„Avem încă spații mari pentru a reduce cheltuielile și toți banii care vor fi reduși de la cheltuieli sau înseamnă mai puțin bani pentru dobânzi sau înseamnă niște bani în plus la investiții. Acestea sunt elementele de bază, dar nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”, a adăugat Bolojan.

UPDATE Bolojan propune ca în decembrie partidele să nu mai primească subvenții

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că partidele politice pot funcționa cu subvenții mai mici de la bugetul de stat și a sugerat că, printr-o eventuală rectificare bugetară, s-ar putea renunța la alocarea pentru ultima lună din an, ceea ce ar însemna o reducere de aproximativ 10%.

„Subvențile se stabilesc prin buget, când va veni bugetul se vor stabili pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, spune Ilie Bolojan.

UPDATE Bolojan, despre energie: Fără capacități noi nu ne putem gândi la un preț mai redus

Fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus, susține premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a spus vineri că România are un munus de producție și pentru asta trebuie hidrocentralele aflate în stare avansată și termocentralele la care lucrările stagnează.

El a dat exemplul centralei de 400 de MW de la Iernut, unde lucrările au început în 2016.

„Dacă vom continua tot așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție noi puse în practică. Or fără astea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus”, a declarat premierul.

El susține că este necesară simplificarea legislativă care să permită finalizarea hidrocentralelor.

Ilie Bolojan adaugă că este necesară susținerea proiectelor din domeniul nuclear, în principal din zona Cernavodă, ca să avem „un mix energetic care să asigure o energie competitivă în România, nu doar constantă, nu doar suficientă, ci și la un preț bun”.

Șeful Executivului arată că trebuie susținute proiectele de stocare și de pompaj din marile acumulări.

El a vorbit și despre strategia pe cărbune: „Sau încercăm să menținem mai mult timp producția de cărbune în zona Valea Jiului, dar asta înseamnă o restructurare totală a complexului energetic Oltenia în așa fel încât să nu mai fie căpușat, să nu mai fie necesar să acordăm miliarde de lei anual subvenții pentru a funcționa lucrurile acolo, sau, dacă aceste lucruri nu vor fi făcute datorită costurilor foarte mari, a doua ipoteză este să renunțăm la producția pe cărbune. Eu personal susțin prima variantă, dar pentru asta nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi”.

Bolojan a mai spus că este foarte importantă pregătirea sectoarelor economice să preia din 2027 gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră.

UPDATE Obiectivele lui Bolojan pentru perioada următoare

Premierul Ilie Bolojan a prezentat și prioritățile guvernului pentru perioada următoare. Acestea vizează disciplina financiară, reformarea administrației și investițiile strategice în energie.

„Sunt două constante pe care nici un guvern nu le poate evita – să ne încasăm veniturile și să reducem și limităm cheltuielile de funcționare. Doar așa putem avea bugete echilibrate și vom putea finanța investițiile”, a subliniat șeful Executivului, adăugând că „combaterea evaziunii fiscale și încasarea veniturilor sunt elemente importante pentru disciplina financiară”.

O altă direcție anunțată vizează reforma administrației publice.

„Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență. Pentru a avea o administrație responsabilă este nevoie ca sumele să fie direct proporționale cu gradul de încasare a impozitelor locale”, a subliniat Bolojan.

În plan social, premierul a anunțat intenția de a opri cumulul pensiei cu salariul: „Este un element important care trebuie pus în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a-l pune în aplicare”.

UPDATE Ilie Bolojan: Sper ca măsurile din Pachetul 2 să fie validate de CCR

„Sper ca măsurile din Pachetul 2 să fie validate de CCR”, a declarat șeful Executivului, arătând că limitarea și reducerea cheltuielilor publice rămâne o prioritate.

Bolojan a precizat că plafonarea salariilor și reducerea unor sporuri reprezintă „un prim pas absolut necesar care trebuie continuat”. Totodată, premierul a vorbit despre „corectarea unor nedreptăți” și despre necesitatea menținerii reformei în administrație: „Reducerea cheltuielilor de funcționare e un element care nu poate fi scos din capitolul de reformă”.

În ceea ce privește investițiile, Bolojan a subliniat că guvernul a evitat blocajele printr-o prioritizare strictă: „Am făcut ordine în investiții. Aveam supracontractări importante pe toate domeniile. Prin măsurile adoptate, aceste investiții sunt continuate în cea mai mare parte.”

Premierul a anunțat că România a renegociat jaloanele PNRR „pentru a nu pierde finanțările”, dar și Programul de Apărare SAFE, prin care „s-a obținut o sumă importantă pentru cheltuielile de apărare și investiții în infrastructură”.

Bolojan a mai spus că guvernul pregătește un pachet de reformă în administrația locală, menit să eficientizeze aparatul birocratic și să transfere anumite competențe către autoritățile locale.

Ilie Bolojan: am evitat intrarea în incapacitate de plată

„Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. Am luat măsurile care s-au impus și care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că România a evitat intrarea în incapacitate de plată „pe fondul deficitelor de peste 9% și a celor mai mici venituri din PIB din UE și pe fondul cheltuielilor supradimensionate”. El a insistat că „nu a fost austeritate, ci măsuri de responsabilitate”.

„A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice. Măsurile adoptate de plafonare a salariilor și reducere a sporurilor au fost un prim pas absolut necesar care trebuie continuat”, a adăugat Bolojan.

În privința investițiilor, premierul a afirmat că acestea au fost „ordonate” pentru a putea fi continuate fără a depăși constrângerile bugetare: „Am făcut ordine în investiții ca să le putem continua și să ne încadrăm în anvelope financiare. Prin măsurile adoptate aceste investiții sunt continuate în cea mai mare parte. Cele finanțate din bugetele naționale au fost prioritizate sau vor fi continuate doar cu coasigurarea din partea autorităților locale.”