Subvențiile partidelor, vizate de reduceri bugetare. Bolojan vrea ajustări chiar din acest an

„Subvenţile se stabilesc prin buget, când va veni bugetul se vor stabili pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, spune Ilie Bolojan.

În momentul în care jurnalistul a remarcat că este nevoie de modificarea legislaţiei, Bolojan a spus: „Am răspuns, e nevoie de acord şi se poate face orice fel de modificare”.

„Cred că partidele politice din România pot funcţiona cu subvenţii mai mici de la bugetul de stat, sunt un susţinător al acestei abordări. (…) Atunci când eşti într-o perioadă de restricşte, de reduceri de cheltuieli, toţi, inclusiv partidele politice, parlamentarii şi toţi cei care s-au comportat într-un anume fel, au avut nişte sume normale în anii trecuţi, trebuie să fie parte la acest efort şi sunt convins că se va ajunge la o soluţie pentru a se veni cu o corecţie suplimentară faţă de ceea ce a fost până acum”, încheie premierul Bolojan.