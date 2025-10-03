Bolojan, despre energie: Fără capacități noi nu ne putem gândi la un preț mai redus

Fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus, susține premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a spus vineri că România are un minus de producție și pentru asta trebuie hidrocentralele aflate în stare avansată și termocentralele la care lucrările stagnează.

El a dat exemplul centralei de 400 de MW de la Iernut, unde lucrările au început în 2016.

„Dacă vom continua tot așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție noi puse în practică. Or fără astea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus”, a declarat premierul.

El susține că este necesară simplificarea legislativă care să permită finalizarea hidrocentralelor.

Ilie Bolojan adaugă că este necesară susținerea proiectelor din domeniul nuclear, în principal din zona Cernavodă, ca să avem „un mix energetic care să asigure o energie competitivă în România, nu doar constantă, nu doar suficientă, ci și la un preț bun”.

Șeful Executivului arată că trebuie susținute proiectele de stocare și de pompaj din marile acumulări.

„Eroarea pe care cred că am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit cum facem sistemul național eficient și, fără a finanța capacități de stocare importante, fără a nu mai finanța nici un panou fotovoltaic fără capacitate de stocare, înseamnă dezechilibre majore și, așa cum ați aflat în ultimele zile, la prânz avem supraproducție, iar seara avem un deficit care dacă nu îl putem compensa din acumulări, nu am făcut nimic”, a explicat premierul.

El a vorbit și despre strategia pe cărbune: „Sau încercăm să menținem mai mult timp producția de cărbune în zona Valea Jiului, dar asta înseamnă o restructurare totală a complexului energetic Oltenia în așa fel încât să nu mai fie căpușat, să nu mai fie necesar să acordăm miliarde de lei anual subvenții pentru a funcționa lucrurile acolo, sau, dacă aceste lucruri nu vor fi făcute datorită costurilor foarte mari, a doua ipoteză este să renunțăm la producția pe cărbune. Eu personal susțin prima variantă, dar pentru asta nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi”.

Bolojan a mai spus că este foarte importantă pregătirea sectoarelor economice să preia din 2027 gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră, „în așa fel încât să nu facem ceea ce facem astăzi cu producția agricolă, să o exportăm neprocesată și acest gaz, o bună parte din el, să fie valorificat în țara noastră, în companii care se producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, pentru petrochimie, în zona metalurgică”.