Bolojan, despre protestul magistraților: Dacă activitatea e suspendată, și salariile ar trebui suspendate

Declaraţia a fost făcută vineri, în cadrul unei conferinţe de presă în care premierul Ilie Bolojan a făcut bilanţul primelor 100 de zile de guvernare.

„Personal nu am ce să fac pe această chestiune, cred că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM-ul. Dacă activitatea este suspendată parţial, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial”, a declarat Ilie Bolojan.

El s-a referit la poziţia magistraţilor în raport cu cetăţenii.

„Nu cred ca este respect pentru cetăţeni românii, unii dintre ei depind de o sentinţă sau alta şi au nevoie de un serviciu public decent”, a precizat Ilie Bolojan.

Protestele magistraţilor din România au fost declanşate ca reacţie la modificările propuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan privind pensiile de serviciu ale acestora. Modificările vizează prelungirea vârstei de pensionare şi limitarea cuantumului pensiilor. Aceste măsuri sunt considerate de magistraţi ca fiind neconstituţionale.

Magistraţii din numeroase instanţe din ţară au suspendat activităţile în semn de protest şi nu analizează decât cazurile considerate urgente.