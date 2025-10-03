Ce spune Bolojan despre alegerile pentru Primăria Capitalei. „Trebuie organizate cât mai repede, dar nu cu preţul ruperii coaliţiei”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferinţă de presă, că Guvernul este pregătit să emită hotărârile necesare pentru organizarea alegerilor din Capitală, însă a subliniat că acest pas depinde de ajungerea la o „poziţie comună” în cadrul coaliţiei de guvernare.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, astfel încât Bucureştiul să aibă un primar cu un mandat stabil, nu putem forţa lucrurile. Dacă nu se ajunge la un acord, nu facem decât să tensionăm şi mai mult situaţia din coaliţie, ceea ce nu cred că ar fi bine”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că un interimat, indiferent de instituţie, „nu are autoritatea unui ales cu votul direct al cetăţenilor”, dar a insistat asupra faptului că priorităţile politice şi consensul în coaliţie trebuie să fie respectate pentru a evita blocaje suplimentare.

Întrebat despre natura „poziţiei comune” pe care o aşteaptă, şeful Guvernului a precizat că aceasta vizează atât stabilirea unui candidat comun, cât şi agrearea unei date clare pentru scrutin.

Postul de primar general al Capitalei a devenit vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte al României.