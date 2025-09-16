Ursula von der Leyen și Trump și au discutat pentru coordonarea efortului de sancționare a Rusiei

Într-un mesaj publicat pe platforma X, von der Leyen a precizat că discuția s-a concentrat pe „măsuri suplimentare” pentru a limita capacitatea Moscovei de a finanța agresiunea împotriva Ucrainei. Ea a anunțat că executivul european pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, care va viza domenii precum criptomonedele, sectorul bancar și energia.

Privind apelurile liderului de la Casa Albă privind oprirea achizițiilor de petrol rusesc, von der Leyen a notat: „Economia de război a Rusiei, susținută de veniturile din combustibilii fosili, finanțează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acesteia, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”.