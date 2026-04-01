Prima pagină » Știrile zilei » Vlad Voiculescu, replică în cazul Pfizer: România s-a aliniat cu Ungaria și Polonia și acum plătește

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat miercuri că România a pierdut procesul cu Pfizer deoarece decidenții politici din 2023 au refuzat să negocieze retragerea din contractul achiziției comune de vaccinuri.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 apr. 2026, 19:12, Politic

Alinierea cu Ungaria și Polonia

„În 2023, România s-a aliniat cu Ungaria lui Orbán și cu Polonia extremei drepte. Acum plătește câteva sute de milioane de euro în plus și cca. 150.000 de euro dobânzi pe zi pentru această decizie. Când Comisia Europeană și Pfizer au oferit tuturor statelor membre o cale de ieșire negociată din contractele de vaccinuri COVID-19, re-eșalonare, reducere de volum, flexibilizare, douăzeci și patru de țări au acceptat. Trei au refuzat: Ungaria lui Viktor Orbán, Polonia condusă atunci de extrema dreaptă, și România, unde domnii Rafila și Ciucă au respins orice negociere fără să ofere măcar un răspuns propunerii Pfizer. Aceasta este compania în care s-a plasat România în 2023. Acum vine nota de plată”, se arată în mesajul publicat miercuri de Vlad Voiculescu pe Facebook. 

Cronologia achizțiilor

Fostul ministru prezintă o cronologie a evenimentelor privind achiziția de vaccinuri. Voiculescu a spus că în luna mai a anului 2021, premierul Florin Cîțu decidea participarea României la achiziția comună de vaccinuri și în ianuarie 2022, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila semna Formularul de Comandă, punctând că tot în 2022 a suspendat livrările de vaccinuri. 

Voiculescu mai spune că în mai 2023, guvernul condus de Nicolae Ciucă a refuzat să participe la negocierile de flexibilizarea a contractului de achiziție, punctând: „Celelalte 24 de state negociază și scapă”. 

Voiculescu subliniază că România a cumpărat, de fapt, mai puține vaccinuri per capita decât media europeană și la cel mai mic preț negociat global. În plus, fostul oficial a mai spus că deși statul este obligat să plătească un număr ridicat de doze de vaccin, România este singura țară UE unde cetățenii nu se mai pot vaccina anti-COVID din vara anului 2024. 

„România este singura țară din UE în care nu te poți vaccina anti-COVID nici dacă vrei – de la mijlocul lui 2024 încoace. În toate celelalte state membre vaccinul e gratuit și disponibil. Ultimele achiziții comune de vaccin anti-COVID la nivel european s-au făcut în octombrie 2025 (14 țări participante) și în ianuarie 2025 (17 țări participante, 146 de milioane de doze disponibile). România nu a participat la niciuna”; explică Voiculescu. 

Privind responsabilitatea achiziției de vaccinuri, fostul ministru a spus: „Premierul Florin Cîțu a decis toate achizițiile de vaccinuri din 2021. Ministrul Rafila a semnat fișa de comandă în ianuarie 2022”, adăugând: „Am fost demis pe 14 aprilie 2021 – o lună înainte de semnarea acestui contract”. 

Singura soluție rămasă

În final, Voiculescu consideră că o negociere cu Pfizer este singura cale prin care statul român ar putea atenua efectele bugetare ale procesului. 

„Guvernul Bolojan a făcut acum câteva săptămâni ceea ce ar fi trebuit să facă guvernul Ciucă acum câțiva ani: a dat mandat ministrului sănătății să poarte urgent negocieri cu Pfizer și să ajungă la o înțelegere. Este târziu, dar rămâne singurul lucru responsabil de făcut”, spune Voiculescu. 

România a pierdut în prima instanță procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro sau aproximativ trei miliarde de lei pentru dozele de vaccin  pe care a refuzat să le mai preia în 2023. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor