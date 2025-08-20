Vulcanii Noroioși s-au transformat într-un laborator geofizic în aer liber. Echipa de cercetare a analizat structura ascunsă a terenului şi a monitorizat emisiile de gaze

Cercetătorii au folosit drone echipate cu senzori de ultimă generație: LiDAR, radar de penetrare a solului, magnetometre, camere termice și senzori de gaze, cu scopul de a descifra „structura ascunsă a acestui teren instabil, să monitorizăm emisiile de gaze și să identificăm zonele vulnerabile la alunecări.

„În același timp, cercetătorii se familiarizează cu noile metode aeriene, pentru a le putea aplica ulterior și în alte regiuni cu riscuri geologice”, a scris GeoEduLab pe pagina de Facebook.

Echipa de cercetători face parte din GeoEduLab, laboratorul prin care INFP combină cercetarea, educația și prevenirea riscurilor.

Obiectivele cercetării

„În această campanie, echipa se instruieste în utilizarea dronelor și a aparaturii geofizice, iar datele colectate devin resurse pentru înțelegerea zonelor și a riscurilor asociate cu astfel de zone”, a precizat GeoEduLab.

Zona, deși bine cunoscută turistic, este surprinzător de puțin documentată științific. Aceste măsurători nu doar completează cunoștințele despre Vulcanii Noroioși, aflați în județul Buzău, ci pot fi replicate și în alte regiuni cu risc seismic sau geologic.