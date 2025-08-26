Woody Allen respinge condamnarea Ucrainei privind participarea sa la festivalul de film de la Moscova

„În ceea ce privește conflictul din Ucraina, cred cu tărie că Vladimir Putin este în totalitate vinovat. Războiul pe care l-a provocat este îngrozitor. Dar, indiferent de ceea ce au făcut politicienii, nu cred că întreruperea dialogului artistic este vreodată o modalitate bună de a ajuta”, a declarat Allen pentru The Guardian.

Allen a participat duminică la săptămâna internațională a filmului de la Moscova, prin intermediul unei conexiuni la distanță, la o sesiune găzduită de regizorul Fyodor Bondarchuk, un aliat politic de lungă durată al lui Putin și regizor al unor filme epice patriotice precum Stalingrad (2013) și filmul SF Attraction.

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, ministerul a afirmat: „Participarea lui Woody Allen la săptămâna internațională a filmului de la Moscova este o rușine și o insultă la adresa sacrificiului actorilor și cineaștilor ucraineni care au fost uciși sau răniți de criminalii de război ruși în războiul lor continuu împotriva Ucrainei”.

Acesta a adăugat: „Prin participarea la un festival care reunește susținătorii și vocile lui Putin, Allen alege să închidă ochii la atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi, de 11 ani. Cultura nu trebuie niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă. Condamnăm cu tărie decizia lui Woody Allen de a binecuvânta festivalul sângeros de la Moscova cu discursul său”.

Reacția lui Woody Allen

Potrivit relatărilor din mass-media rusă, Allen a declarat că nu are intenția de a realiza un film în Rusia, dar că are „numai sentimente bune față de Moscova și Sankt Petersburg”.

Allen ar fi spus, de asemenea, că admiră cinematografia rusă, evidențiind adaptarea literară în patru filme Război și pace, regizată de tatăl lui Bondarțuk, Serghei, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în 1969.

Ultimele două filme ale lui Allen au fost realizate cu sprijin financiar din surse europene: Rifkin’s Festival în Spania, lansat în 2020, și Coup de Chance în Franța, lansat în 2023. Acest lucru a urmat anulării acordului său de producție cu Amazon în 2019. Allen a dat în judecată Amazon și a ajuns la o înțelegere extrajudiciară.

Disputa sa juridică cu Amazon a urmat unei scrisori deschise publicate de Dylan Farrow în 2014, în care reînnoia acuzațiile că Allen ar fi abuzat-o sexual când ea avea șapte ani, acuzații pe care Allen le neagă și pentru care a fost achitat după două anchete.

În 2024, Allen a sugerat că s-ar putea retrage, spunând: „Tot romantismul realizării de filme a dispărut”.