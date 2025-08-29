YouTube și Fox au ajuns la un acord pentru a menține conținutul Fox disponibil pe platforma de streaming

Companiile au ajuns anterior la o prelungire pe termen scurt pentru a preveni întreruperile pentru abonații YouTube TV.

„Suntem încântați că am ajuns la un acord care păstrează valoarea serviciului nostru pentru abonații noștri”, a declarat YouTube într-un comunicat transmis CNBC. YouTube, deținut de Alphabet, precum și Fox nu au dezvăluit termenii financiari ai acordului.

YouTube a declarat luni că Fox solicita plăți „mult mai mari decât cele pe care le primesc partenerii cu oferte de conținut comparabile”.

Streaming independent

Aceasta după ce Fox a lansat săptămâna trecută Fox One, un serviciu de streaming independent, care costă 19.99 dolari pe lună sau 199.99 dolari pe an.

Ca urmare a impasului, YouTube a avertizat că ar putea elimina Fox Broadcast Network, Fox News și Fox Sports de pe platforma sa până miercuri, la ora 17:00 ET.

Acest lucru ar fi putut face ca abonații YouTube TV să rateze un meci de fotbal american universitar foarte așteptat între Texas, echipa de pe primul loc în clasament, și Ohio State, campioana națională în exercițiu și echipa de pe locul al treilea, duminică, și, posibil, începutul sezonului Ligii Naționale de Fotbal American la începutul lunii viitoare.

Brendan Carr, președintele Comisiei Federale de Comunicații, a intervenit vineri, spunând că este mulțumit că cele două companii au ajuns la un acord.

„Este o veste excelentă pentru fanii fotbalului universitar și evită întreruperile. Bucurați-vă de meciurile din acest weekend!”, a spus el într-o postare pe X.

YouTube TV plătește posturi de televiziune precum Fox pentru a transmite canalele lor și are aproximativ 9.4 milioane de abonați.

Pe lângă fotbalul american, Fox transmite meciurile din Major League Baseball, precum și World Series, care urmează să înceapă la sfârșitul lunii octombrie.

Abonamentul de bază pentru YouTube TV costă 82.99 dolari pe lună și include peste 100 de canale live.

YouTube este principalul distribuitor media din America în ceea ce privește audiența, captând peste 13% din timpul de vizionare TV în iulie, potrivit Nielsen.