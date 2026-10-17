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Zelenski neagă o întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina la Miami, în timpul summitului G20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că, la momentul actual, nu a fost confirmată o întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina, care să aibă loc la Miami în timpul summitului G20 din decembrie.
Zelenski neagă o întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina la Miami, în timpul summitului G20
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 18:27, Știri externe
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Zelenski a declarat sâmbătă că SUA lucrează pentru a face posibilă o întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, SUA și Rusia.

Potrivit presei ucrainene, președintele Zelenski a spus că SUA „au o propunere pentru o întâlnire trilaterală. Această întâlnire ar putea avea loc într-una dintre țările din Orientul Mijlociu. Statele Unite ale Americii vorbesc întotdeauna despre Emirate sau Arabia Saudită. Această întâlnire ar putea avea loc în Statele Unite ale Americii în timpul reuniunii G20, dar nu a existat încă nicio confirmare din partea Rusiei și nici din partea Statelor Unite ale Americii”.

Președintele Ucrainei a mai spus că întâlnirea dintre cele trei țări ar putea avea loc și într-o țară europeană.

„Știu că europenii încep să ia legătura în această privință. Vom vedea rezultatul puțin mai târziu”, a adăugat Zelenski.

Anterior, Volodimir Zelenski a precizat că este pregătit să aibă o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin în Statele Unite, dacă acesta va participa la summitul G20, programat în decembrie.

„Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a spus liderul de la Kiev.

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