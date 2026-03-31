Airbnb extinde serviciile și lansează preluări private cu mașina în peste 125 de orașe

Inițiativa face parte din strategia companiei de a transforma platforma într-un ecosistem complet de servicii pentru călători, scrie TechCrunch.

Pentru implementarea serviciilor de transport, compania colaborează cu Welcome Pickups, furnizor specializat în servicii de transfer privat. Utilizatorii pot rezerva o mașină privată în orașe precum Paris, Bali sau Mexico City, direct din aplicația Airbnb.

Rezervare direct din aplicație

Conform companiei, serviciul a fost testat în cadrul unui program pilot desfășurat în Europa și Asia, unde „mii de oaspeți” au utilizat serviciul. Evaluarea medie obținută a fost de 4,96, un indicator al satisfacției ridicate în rândul utilizatorilor.

După rezervarea unei cazări într-un oraș eligibil, utilizatorii vor vedea opțiunea de a programa o preluare privată în secțiunea „Trips” din aplicația Airbnb. Detaliile cursei, modificările și confirmările pot fi gestionate integral din aplicație, fără a apela la servicii externe.

Parte din strategia de extindere a platformei

„Serviciile Airbnb sunt concepute pentru a îmbunătăți experiența oaspeților, iar parteneriatul cu Welcome Pickups face acest lucru chiar din momentul sosirii”, a declarat Dave Stephenson, director comercial Airbnb.

Compania a confirmat că serviciul de transport va fi extins treptat în alte orașe și regiuni pe parcursul anului.

Această lansare continuă direcția începută vara trecută, când Airbnb a introdus categoria „Services”, alături de o extindere semnificativă a experiențelor oferite. Inițial, utilizatorii puteau rezerva servicii precum bucătari personali, catering, mese pregătite, fotografie, masaje, tratamente spa, antrenament personal, coafură, manichiură și machiaj, în opt țări.

În noiembrie, Airbnb a anunțat și un parteneriat cu Instacart, permițând oaspeților să comande alimente înainte sau în timpul șederii, în anumite orașe din SUA. Odată cu serviciul de transport, compania se apropie de un model „full stack”, care acoperă toate etapele unei călătorii.

În cadrul conferinței financiare pentru trimestrul patru din 2025, CEO-ul Airbnb, Brian Chesky, a declarat că piața hotelieră reprezintă o oportunitate majoră și că platforma își propune să devină relevantă pentru utilizatori „indiferent de tipul de cazare ales”.