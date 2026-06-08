Bateria viitorului? Poate genera electricitate timp de 5.000 de ani fără reîncărcare

Bateria dezvoltată de echipa britanică este de tip betavoltaic, o tehnologie care valorifică energia eliberată de dezintegrarea naturală a materialelor radioactive.

Materia primă este carbonul-14, un izotop radioactiv prezent în blocurile de grafit folosite în anumite centrale nucleare, notează as.com.

Cercetătorii extrag carbonul-14 printr-un proces de încălzire controlată. Îl încorporează apoi în diamante sintetice. Carbonul-14 emite constant particule beta care interacționează cu structura diamantului. Generează astfel un curent electric continuu. Rezultatul este o sursă de energie care nu necesită reîncărcare sau întreținere.

De ce sunt sigure aceste baterii, deși conțin material radioactiv

Siguranța a fost o prioritate centrală în proiectarea bateriei. Carbonul-14 a fost ales tocmai pentru că emite radiație cu rază foarte scurtă de acțiune, ușor de absorbit de materialele solide. În plus, echipa a încapsulat materialul radioactiv într-un al doilea strat de diamant care funcționează ca scut protector.

Potrivit dr. Neil Fox de la Școala de Chimie din Bristol, radiația detectată în exteriorul bateriei este mai mică decât cea emisă de o banană, datorită potasiului pe care aceasta îl conține în mod natural.

Cât durează și ce rezolvă această tehnologie

Carbonul-14 are o durată medie de viață de 5.730 de ani. Asta înseamnă că bateria va continua să genereze electricitate pe o perioadă care depășește cu mult orice produs tehnologic existent astăzi. Dacă tehnologia va fi implementată la scară largă, ar putea funcționa după ce orașele și civilizația actuală nu vor mai exista.

Inovația rezolvă simultan două probleme. Reduce pericolul reprezentat de deșeurile nucleare din grafitul centralelor. Oferă o sursă de energie pentru aplicații unde înlocuirea bateriei este imposibilă sau extrem de costisitoare.

Unde ar putea fi folosite bateriile cu diamante nucleare

Tehnologia nu este destinată smartphone-urilor sau mașinilor electrice. Aplicațiile vizate sunt cele unde durata de viață extrem de lungă face diferența: senzori instalați în locuri greu accesibile, echipamente științifice, infrastructuri critice și misiuni spațiale de lungă durată.