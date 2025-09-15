Britanicii instalează primul computer cuantic din New York

Startup-ul britanic Oxford Quantum Circuits a devenit prima companie care a instalat un computer cuantic în New York, într-un centru de date situat în clădirea Google din cartierul Chelsea, Manhattan. Sistemul este promovat drept o soluție de ultimă generație pentru accelerarea aplicațiilor de inteligență artificială.

„Este unul dintre cele mai puternice computere cuantice din lume pentru că este capabil să ruleze mii de operațiuni cuantice înainte ca eroarea să preia controlul”, potrivit lui Gerald Mullally, managerul companiei britanice, citat de Bloomberg.

Cea mai mare provocare: erorile în calculul cuantic

Spre deosebire de computerele clasice, care stochează informația în biți (0 sau 1), computerele cuantice folosesc qubiți, capabili să existe simultan în stări de 0 și 1, ceea ce le permite să analizeze mai multe posibilități în același timp.

Iar această capacitate oferă un avantaj imens în rezolvarea unor probleme complexe, inaccesibile sistemelor convenționale.

Însă qubiții sunt extrem de sensibili și predispuși la erori, necesitând condiții speciale, cum ar fi temperaturi extrem de joase și medii izolate fonic.

Tocmai de aceea, realizarea britanicilor este considerată un pas important în cursa internațională pentru dezvoltarea unor computere cuantice tolerante la erori.

Tehnologia, temă centrală a apropiatei întâlniri Trump – Starmer

Anunțul privind instalarea sistemului este așteptat să aibă loc în această săptămână, în paralel cu o serie de parteneriate și investiții tehnologice între SUA și Marea Britanie, în timpul vizitei oficiale pe care președintele Donald Trump o efectuează la prim-ministrul britanic Keir Starmer.

În același timp, companiile americane OpenAI și Nvidia urmează să-și reafirme sprijinul pentru investiții de miliarde de dolari în infrastructura de date din Regatul Unit.

Potrivit britanicului Gerald Mullally, compania pe care o conduce va continua investițiile în sistemul din Manhattan, cu scopul de a-l transforma într-un computer și mai performant până în 2028. Oxford Quantum Circuits a mai instalat computere cuantice și în centre de date din Tokyo și Reading.

Integrarea cu cipurile Nvidia este aproape finalizată, iar accesul pentru clienții selectați va începe chiar în acest an.

Lansarea comercială completă este programată pentru 2026.