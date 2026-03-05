Cablul USB-C funcționează în ambele sensuri, dar nu la fel: ce se întâmplă când îl conectezi invers

Un singur cablu USB-C pentru toate gadgeturile – pare simplu. Dar există un detaliu tehnic pe care puțini utilizatori îl cunosc, notează El Economista.

Unul dintre avantajele USB-C este că se poate conecta în ambele orientări. Nu mai trebuie să cauți „partea bună” a cablului. Totuși, reversibilitatea are o limită tehnică importantă.

Cablul USB-C este format din 24 de pini, fiecare cu o funcție specifică. Unii transportă curentul de încărcare, alții gestionează transferul de date, alții activează încărcarea rapidă. Acești pini nu sunt interschimbabili.

Când orientarea cablului USB-C contează

La cablurile de calitate inferioară, pinii „SuperSpeed”, responsabili de transferul de date la viteză mare, există doar pe un singur rând. Dacă introduci cablul în orientarea greșită, acești pini nu se aliniază corect cu contactele dispozitivului. Rezultatul: cablul încarcă în continuare telefonul sau laptopul, dar transferul de fișiere nu mai atinge viteza maximă de 10 Gbps.

Dacă folosești cablul exclusiv pentru încărcare, această problemă nu te privește. Cablurile noi, de calitate bună, au pinii poziționați să funcționeze corect în ambele direcții. Problema apare în special la cablurile neoficiale sau de proastă calitate.

Concluzia practică: dacă transferi frecvent fișiere mari între dispozitive, investește într-un cablu certificat. Diferența de viteză poate fi semnificativă.