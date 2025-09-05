COMUNICAT. Dyson V16 Piston Animal Submarine™, vedeta lansărilor de la evenimentul Dyson din Berlin

Dyson prezintă o nouă generație de aspiratoare din gama Piston, concepută pentru a redefini modul în care înțelegem curățenia modernă. Noua linie este disponibilă în două versiuni distincte – Piston Animal și Piston Animal Submarine – ambele integrate cu aceeași putere de aspirare avansată și cu tehnologie inteligentă de ultimă generație. Diferențamajoră constă în funcționalitățile suplimentare: varianta Submarine vine echipată cu un accesoriu inovator pentru curățare umedă, capabil să îndepărteze eficient murdăria persistentă și lichidele, oferind o soluție completă pentru întreținerea pardoselilor. Astfel, experiența utilizatorilor se transformă radical, de la simpla aspirare a prafului până la spălarea și igienizarea suprafețelor dure.

În cadrul evenimentului de lansare desfășurat la Berlin în 4 septembrie, două dintre cele mai așteptate noutăți au fost Dyson V16 Piston Animal™ și Dyson V16 Piston Animal Submarine™. Aceste modele de ultimă generație nu doar că duc mai departe tradiția Dyson de a combina ingineria de precizie cu designul inteligent, dar stabilesc un nou standard de performanță prin tehnologii unice, dezvoltate pentru a răspunde celor mai exigente nevoi de curățenie din locuințele moderne.

„Dyson V16 Piston Animal este alimentat de cel mai dens motor Hyperdymium™ creat de noi. Este primul care integrează Dynamic Cyclones, unde cinci jeturi de aer suplimentare intră în acțiune în modul boost pentru o putere de aspirație și mai mare. Capul de curățare îmbunătățit detectează inteligent schimbările de tip de pardoseală, ajustând automat puterea de aspirație și viteza periei. Cele două bare de perie conice elimină chiar și cele mai lungi fire de păr, care sunt aspirate direct în recipient – ce poate reține până la 30 de zile de praf datorită mecanismului CleanCompaktor™. În plus, este un aspirator umed și uscat datorită capului Submarine îmbunătățit. Acesta colectează resturi și spală pardoselile fără a împrăștia murdăria, precum și curăță lichidele de pe suprafețele dure”, spune Sir James Dyson.

Prin integrarea cu aplicația MyDyson™, utilizatorii beneficiază de un nivel sporit de control și confort: pot accesa setări suplimentare, primesc notificări în timp real pentru întreținere și au la dispoziție ghiduri detaliate, pas cu pas, pentru îngrijirea și utilizarea optimă a aspiratorului. Această conectivitate inteligentă a fost concepută pentru a îmbunătăți experiența de zi cu zi și pentru a garanta performanțe maxime pe termen lung.

La baza performanței sale stă motorul Dyson Hyperdymium™ de 900W, capabil să genereze o putere constantă de 315AW. Capul de aspirare inovator All Floor Cones™ Sense, cu design dual-conic, este conceput pentru a îndepărta chiar și cele mai lungi fire de păr, detectând în același timp tipul de pardoseală și ajustând automat puterea de aspirație și viteza periei. Iluminarea LED evidențiază chiar și particulele invizibile, iar noul cap de curățare Submarine™ 2.0 combină hidratarea, agitarea și extracția pentru a elimina lichidele și petele persistente de pe pardoselile dure, oferind un control precis al nivelului de apă. În plus, recipientul CleanCompaktor™ compactează praful și resturile, permițând stocarea murdăriei timp de până la 30 de zile. Noul mecanism de golire igienică, cu ștergere integrată, asigură o curățare completă, fără depuneri de praf sau fire de păr. Noul Dyson V16 Piston Animal Submarine™ va fi disponibil online începând cu 5 septembrie.

Cele mai recente inovații Dyson, dezvăluite de James Dyson la Berlin

La evenimentul de lansare de la Berlin, Sir James Dyson a prezentat o serie de inovații remarcabile, consolidând reputația companiei ca lider în domeniul tehnologiei și al designului funcțional. Prin fiecare nou produs, Dyson își reafirmă angajamentul de a transforma obiceiurile de zi cu zi în experiențe intuitive, eficiente și sustenabile, demonstrând încă o dată puterea inovației și a ingineriei de vârf.

„ De-a lungul anilor, am reinventat formatul produselor prin design, tehnologie și cercetare de ultimă generație. Dezvoltarea unor noi motoare, sisteme de încălzire, sisteme de separare și tehnologii aerodinamice ne-a permis să schimbăm radical formatele, dar să oferim produse performante. Am inventat aspiratorul ciclon fără pierdere de putere de aspirație, motorul de mare viteză, formatul stick fără fir, navigația robotică vizuală, ventilatorul fără elice, uscătorul de mâini Airblade și uscătorul de păr digital Supersonic ultra-rapid. Astăzi prezentăm noi formate, alături de produse Dyson reproiectate.” spune Sir James Dyson.

Printre produsele dezvăluite s-au numărat Dyson PencilVac™, cel mai subțire aspirator din lume (38 mm diametru); Dyson V8 Cyclone, cu 30% mai multă putere și 50% mai multă autonomie; Dyson V16 Piston Animal™, cu motor Hyperdymium™ de 900W și aspirație constantă; Dyson Clean+Wash Hygiene™, fără filtre colmatabile și cu rolă de microfibră ultra-absorbantă; Dyson Spot+Scrub™ AI Robot, capabil să recunoască și să curețe inteligent petele; Dyson HushJet™ Purifier Compact, extrem de silențios la doar 24 dB; Dyson Cool™ CF1, ventilator reinventat cu control prin aplicația MyDyson™; Dyson Hot+Cool™ HF1, cel mai rapid și silențios ventilator cu funcție de încălzire; Dyson Supersonic r™, noul uscător de păr mai mic și mai puternic; și Dyson Airwrap Co-anda 2x™, multi-styler cu presiune dublă a aerului, alături de Dyson Omega™ Nourishing Range, prima gamă de îngrijire cu ingrediente cultivate în fermele proprii Dyson.