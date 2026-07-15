Concediați de algoritm? Acuzații grave la Meta: AI-ul ar fi pus pe lista concedierilor angajați aflați în concediu medical

Procesul a fost deschis la Tribunalul Federal pentru Districtul de Nord al Californiei, în Oakland. Reclamanții, ale căror identități nu au fost făcute publice, se numără printre angajații informați în luna mai că posturile lor vor fi eliminate, în cadrul unei restructurări care a vizat aproximativ 10% din personalul global al Meta, adică aproape 8.000 de persoane.

Cei 26 sunt încă angajați ai companiei, iar încetarea contractelor lor ar urma să înceapă pe 22 iulie. Ei cer instanței să suspende concedierile până la soluționarea individuală, prin arbitraj, a acuzațiilor formulate împotriva Meta.

Sistemele AI nu ar fi ținut cont de absențele aprobate

Potrivit plângerii, Meta ar fi utilizat o „constelație de sisteme interne de inteligență artificială” pentru evaluarea, clasificarea și selectarea angajaților care urmau să fie concediați.

Printre acestea s-ar fi numărat „Metamate”, un asistent bazat pe un model lingvistic de mari dimensiuni, agenți digitali de tip „second brain”, clasamente algoritmice de performanță și sisteme care analizau utilizarea instrumentelor AI de către fiecare angajat.

Evaluările ar fi inclus indicatori precum productivitatea, volumul de activitate, calificativele de performanță, scorurile privind adoptarea inteligenței artificiale și numărul de tokenuri AI consumate.

Avocații angajaților susțin că asemenea punctaje nu puteau fi acumulate de persoanele aflate în concediu medical sau familial și nici de angajații a căror activitate era redusă din cauza unei dizabilități. În loc să corecteze rezultatele pentru a ține cont de absențele protejate de lege, sistemul le-ar fi înregistrat drept o scădere a performanței.

În consecință, angajații aflați în concedii aprobate ar fi avut un risc mai mare de a fi incluși pe lista concedierilor, susțin reclamanții.

Acuzații privind monitorizarea activității angajaților

Documentele depuse în instanță susțin că Meta ar fi colectat și analizat informații despre activitatea desfășurată pe dispozitivele companiei, inclusiv apăsările de taste, mișcările mouse-ului, conținutul ecranului, istoricul de navigare, mesajele și e-mailurile.

Datele ar fi fost folosite pentru dezvoltarea unor instrumente AI și pentru calcularea scorurilor de productivitate ale angajaților, potrivit plângerii. Meta nu a confirmat că aceste informații au fost utilizate pentru stabilirea listei persoanelor concediate.

Toți cei 26 de reclamanți susțin că, în ultimii doi ani, au solicitat, au primit sau au fost eligibili pentru o formă de concediu protejat. Printre ei se află femei care au beneficiat de concediu de maternitate sau pentru sarcină, bărbați aflați în concediu parental și persoane care au avut probleme medicale ori au îngrijit membri ai familiei.

Procesul invocă posibile încălcări ale mai multor legi federale și statale privind concediul familial și medical, protecția persoanelor cu dizabilități și discriminarea legată de sarcină.

Meta: Deciziile au fost luate de oameni, nu de AI

Meta respinge acuzațiile și susține că inteligența artificială nu a decis cine urma să fie concediat.

„Acuzațiile sunt lipsite de temei și nu se bazează pe fapte. Deciziile privind personalul și organizarea au fost și sunt luate de oameni, nu de inteligența artificială”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Reclamanții solicită și o analiză independentă a procesului de selecție asistat algoritmic. Ei susțin că menținerea raporturilor de muncă este necesară până la finalizarea procedurilor, deoarece concedierea le-ar putea afecta asigurările medicale, drepturile asociate concediilor, acțiunile neajunse la scadență și, în unele cazuri, statutul de imigrare.

Cazul ar putea deveni unul dintre primele procese importante din Statele Unite care contestă direct utilizarea inteligenței artificiale în selectarea angajaților pentru concedieri.