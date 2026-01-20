DeepSky, o nouă rețea de sateliți AI, promite să schimbe radical monitorizarea vremii la nivel global

O nouă rețea de sateliți alimentată de inteligență artificială, numită DeepSky, este în curs de dezvoltare pentru a aborda una dintre cele mai mari provocări ale prognozei moderne, lipsa datelor atmosferice, scrie DailyGalaxy.

Anunțat de compania Tomorrow.io, proiectul urmărește să crească semnificativ frecvența și precizia cu care sunt observate sistemele meteo ale Pământului, în special în regiuni slab monitorizate, precum oceanele și zonele polare.

Reducerea deficitului de date în prognoza meteo

În ultimii ani, inteligența artificială a demonstrat că poate concura cu modelele numerice tradiționale de prognoză, oferind estimări mai rapide și mai detaliate.

Totuși, specialiștii subliniază că performanța AI depinde în mare măsură de densitatea datelor și de frecvența observațiilor.

Zone întinse ale planetei rămân insuficient monitorizate, ceea ce limitează acuratețea chiar și a celor mai avansate sisteme de prognoză.

DeepSky este conceput pentru a acoperi aceste goluri prin observații atmosferice globale, realizate la intervale foarte scurte.

O constelație densă de sateliți pe orbită joasă

DeepSky va folosi o arhitectură de tip orbită joasă proliferată, care presupune lansarea unui număr mare de sateliți coordonați, în locul câtorva platforme de mari dimensiuni.

Această abordare îmbunătățește semnificativ rata de revenire, permițând observarea aceleiași locații de mai multe ori pe zi.

Fiecare satelit va include mai multe instrumente de detecție, permițând observații mai variate fără a depinde de un singur tip de senzor.

Potrivit Tomorrow.io, rețeaua va completa sistemele guvernamentale existente, nu le va înlocui.

Dezvoltare bazată pe tehnologie deja validată

Noua rețea se bazează pe misiunea Pathfinder a companiei Tomorrow.io, care a validat în orbită radare meteorologice compacte, amplasate în spațiu.

Sateliții Pathfinder, dotați cu radar în bandă Ka, au demonstrat capacitatea de a măsura precipitațiile și structura norilor cu rezoluție verticală ridicată.

Aceste misiuni au oferit dovada tehnică că sateliții comerciali pot îndeplini standardele necesare prognozei operaționale.

DeepSky își propune să extindă acest succes la o rețea mult mai amplă și mai performantă.

Sprijin pentru noua generație de prognoze bazate pe AI

Spre deosebire de modelele clasice, prognozele bazate pe AI își extrag tiparele din date existente și din observații în timp real.

Atunci când datele sunt rare, fiabilitatea prognozei scade rapid, indiferent de puterea de calcul disponibilă.

Tomorrow.io susține că frecvența observațiilor a devenit principalul obstacol în îmbunătățirea prognozelor.

DeepSky este prezentată drept componenta lipsă care poate debloca întregul potențial al inteligenței artificiale.

Constelația este destinată agențiilor meteorologice, echipelor de intervenție în caz de dezastre, organizațiilor de apărare și partenerilor internaționali.