Elon Musk investeşte în educaţie: o nouă şcoală şi universitate în Austin, Texas

Elon Musk, CEO-ul SpaceX şi Tesla şi proprietarul X, investeşte în înfiinţarea unei noi instituţii de învăţământ în Austin, Texas. Potrivit documentelor fiscale, colaboratorii lui Musk plănuiesc să lanseze o şcoală primară şi secundară, urmată, în cele din urmă, de o universitate, în Austin, Texas, beneficiind de o donaţie de aproape 100 de milioane de dolari din partea miliardarului, scrie CNN.

Cei din cercul interior al lui Musk, inclusiv Jared Birchall, responsabil cu biroul de familie al acestuia, sunt menţionaţi ca lideri ai ”The Foundation”, noua instituţie de învăţământ care intenţionează să predea ”materii STEM (Ştiinţe, Tehnologie, Inginerie şi Matematică) şi alte subiecte”. Solicitarea pentru obţinerea statutului de scutire de taxe a fost depusă la Serviciul de Impozite Interne (IRS) în octombrie 2022 şi a fost aprobată în martie 2023, conform unei scrisori publicate pe site-ul IRS.

Scopul şcolii este de a răspunde nevoilor educaţionale ale celor cu potenţial academic şi ştiinţific dovedit, oferind un curriculum riguros bazat pe proiecte. Înfiinţată iniţial pentru aproximativ 50 de elevi, instituţia intenţionează să se extindă în timp, urmând să fie finanţată prin donaţii şi taxe şcolare. De asemenea, se preconizează acordarea de burse de studiu pentru a sprijini elevii care nu ar putea să îşi permită altfel participarea.

Documentul menţionează, de asemenea, că se lucrează la recrutarea unui director executiv şi a personalului didactic şi administrativ. În final, şcoala intenţionează să obţină acreditare de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges şi să-şi extindă operaţiunile pentru a crea o universitate dedicată educaţiei la cele mai înalte standarde.

Deşi reprezentanţii lui Elon Musk de la X nu au răspuns imediat solicitării pentru un comentariu cu privire la acest nou proiect, aceasta marchează o mişcare a lui Musk în domeniul educaţiei, în condiţiile în care este tot mai cercetat pentru promovarea teoriilor conspiraţioniste şi pentru acţiunile sale controversate. Elon Musk a părăsit California în 2020, mutându-se în Austin, iar sediul Tesla a fost transferat un an mai târziu. Magnatul a fost implicat anterior în înfiinţarea şcolii Ad Astra în urmă cu un deceniu, la sediul SpaceX din California, pentru a-şi educa proprii copii şi cei ai altor angajaţi, care s-a extins de atunci la un program de educaţie online, potrivit site-ului său web.