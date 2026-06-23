Experții sunt de acord: acesta va fi anul în care inteligența artificială nu va mai avea nevoie de oameni

În mai puțin de doi ani de când IA a luat avânt și a devenit tehnologia momentului, am observat progrese și beneficii semnificative în viața noastră datorate acesteia, potrivit ElEconomista. Însă, am putut observa și „urechile lupului” și am învățat că lipsa unor parametri pentru această tehnologie poate fi periculoasă.

Experții și personalitățile din sector au avertizat deja în numeroase rânduri cu privire la pericolele pe care le-ar putea prezenta o IA autonomă, capabilă să raționeze și să acționeze fără comenzi umane.

Mulți oameni încearcă să-i liniștească pe ceilalți, asigurându-i că mai este mult timp până când se va întâmpla acest lucru, dar evoluția constantă și rapidă a acestei tehnologii ne face să credem că, de fapt, nu mai este atât de mult timp.

„Nu există niciun semn de încetinire”

Și tocmai acest lucru l-a subliniat directorul executiv al SingularityNET și doctor al Universității Temple, Ben Goertzel: datorită adoptării pe scară largă de care s-a bucurat această tehnologie până acum și perspectivelor bune pe care le are pentru viitor, „nu există niciun semn de încetinire a creșterii IA”.

IA este mult mai inteligentă și mai capabilă decât era acum un an, iar această evoluție incredibilă nu se va opri, așa că, potrivit lui Goertzel. Înainte de 2032, IA va fi complet autonomă și nu va mai avea nevoie de intervenția umană pentru a funcționa.

Expertul estimează că acest lucru va deveni realitate în următorii trei până la șase ani, deși nu îndrăznește să prevadă consecințele acestui fapt. Mulți subliniază că oamenii ar putea fi în pericol, dar nu este logic ca companiile să încerce să creeze sisteme capabile să ne ucidă într-un fel sau altul.

În plus, odată cu accelerarea dezvoltării IA, autoritățile s-au mobilizat și ele în ceea ce privește reglementarea acesteia. UE este una dintre instituțiile care se grăbesc cel mai mult să încerce să reglementeze această tehnologie, astfel încât nici acum, nici în anul 2032, aceasta să nu reprezinte o amenințare pentru specia umană.