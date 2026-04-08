Greșeala pe care o fac aproape toți utilizatorii de smartphone: ce nu trebuie să păstrezi niciodată în telefon

Smartphone-ul tău stochează unele dintre cele mai sensibile informații personale pe care le deții și tocmai de aceea este ținta numărul unu a infractorilor cibernetici. Chiar și cu măsuri de protecție, hackerii găsesc aproape întotdeauna o breșă. Ce salvezi pe dispozitiv contează enorm.
Andreea Tobias
08 apr. 2026, 12:09, Știrile zilei

Este comod să ai o poză cu buletinul sau cu pașaportul salvată în smartphone pentru formulare și situații urgente. Dar aceste imagini le permit infractorilor cibernetici să-ți preia identitatea, avertizează experții elEconomista.

Cu datele din ele, pot comite infracțiuni în numele tău fără prea mare efort.

Parolele notate în telefon – cheia lăsată în ușă

La fel cum nu ai lăsa cheile casei pe stradă împreună cu adresa, nu este înțelept să-ți păstrezi parolele neprotejate pe smartphone. Un singur acces neautorizat la dispozitiv poate compromite toate conturile tale simultan.

Datele bancare, cea mai râvnită pradă

Atacurile cibernetice vizează în primul rând două lucruri: datele personale și cele financiare. Numerele de cont, codurile PIN sau parolele de acces la aplicațiile bancare nu ar trebui să existe niciodată în format nesecurizat pe telefon.

E-mailurile cu informații confidențiale, neglijate prea des

Mesajele care conțin date sensibile – personale sau profesionale – sunt la fel de vulnerabile ca orice alt fișier. Experții recomandă folosirea funcțiilor de protecție existente, cum ar fi „modul confidențial” din Gmail, pentru a limita accesul neautorizat.

Fotografiile și videoclipurile intime, o armă în mâinile șantajiștilor

Distribuirea sau simpla stocare a unor astfel de materiale pe telefon prezintă riscuri serioase. În numeroase cazuri documentate, conținutul intim a fost folosit pentru a șantaja victimele în schimbul unor sume de bani. Ștergerea acestuia din memoria dispozitivului rămâne cea mai sigură opțiune.

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
Gandul
Selectează Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Cancan
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate
Libertatea
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
CSID
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor