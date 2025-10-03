HUAWEI WATCH GT 6. Ceasul cu autonomie de până la 21 de zile, care nu îți arată doar câți kilometri ai parcurs, ci și cum ai simțit fiecare pas (P)

Mișcarea este esențială pentru o viață sănătoasă. Auzi asta zilnic, dar nu-i așa că uneori ai vrea să știi în timp real ce efect au exercițiile fizice asupra corpului tău? Pentru asta nu ai neapărat nevoie de un antrenor personal, ci de un ceas inteligent care se comportă ca unul. Noua serie HUAWEI WATCH GT 6 pune accent exact pe eficiența mișcării și pe starea ta generală de bine. Și poate face asta fără întrerupere până la 21 de zile, datorită bateriei extrem de robuste. Seria este disponibilă acum în magazinul online HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România.

Baterie cu o autonomie de până la trei săptămâni

Trei modele de smartwatch fac parte din seria HUAWEI GT 6, lansată recent la nivel global, în cadrul unui eveniment organizat la Paris. Este vorba despre GT 6 Pro, GT 6 46mm și GT 6 41mm. Una dintre principalele inovații ale seriei este autonomia remarcabilă a bateriilor cu care sunt dotate ceasurile. Sunt baterii de ultimă generație, cu conținut ridicat de siliciu și o capacitate cu 65% mai mare față de generația anterioară.

GT 6 Pro și GT 6 46mm au baterii de 867 mAh. Datorită acestora, smartwatch-urile rezistă fără alimentare până la 21 de zile, în condiții de utilizare redusă, și până la 12 zile, la un nivel tipic de utilizare. Bateria modelului GT 6 41mm are o capacitate de 540 mAh, asigurând astfel o autonomie de până la 14 zile de folosire la nivel scăzut și o săptămână de utilizare obișnuită.

Aceste caracteristici fac din orice ceas HUAWEI GT 6 partenerul potrivit de drum, indiferent de planurile pe care le ai: vacanță plină de aventură în locuri izolate, călătorie în orașe fascinante pe care vrei să le explorezi la pas sau deplasări de afaceri în care te confrunți cu momente de presiune și stres.

Seria HUAWEI WATCH GT 6. Ceasurile atente la starea ta fizică și emoțională

Pentru aceste ceasuri nu contează dacă ai parte de zile relaxante, pline de responsabilități sau cu multă adrenalină. Ele vor urmări permanent principalii indicatori de sănătate, astfel încât să poți ști oricând dacă ești bine. Sistemul îmbunătățit TruSense™ îți monitorizează în timp real ritmul cardiac, fie că depui efort fizic sau ești în repaus. De asemenea, îți oferă informații precise despre calitatea somnului, nivelul oxigenului din sânge, variabilitatea ritmului cardiac (HVR) și nivelul de stres. Totodată, îți poate propune soluții rapide pentru îmbunătățirea stării tale, dacă treci, de exemplu, prin situații tensionate.

Fără a lua locul recomandărilor unui medic, smartwatch-ul HUAWEI GT 6 Pro este prevăzut cu o funcție de analiză EKG, care generează, în mai puțin de un minut, un raport despre activitatea inimii tale. În plus, întreaga serie GT 6 este echipată cu o aplicație certificată CE, care folosește analiza pulsului pentru a detecta aritmiile cardiace. Totodată, ceasurile pot identifica până la 12 tipuri de emoții, fie ele pozitive, negative sau neutre, iar funcția Health Insights îți pune la dispoziție o imagine de ansamblu a stării tale fizice și emoționale.

Sistem avansat de poziționare GPS

Seria HUAWEI WATCH GT 6 demonstrează precizie și când vine vorba despre monitorizarea traseelor pe care le urmezi când faci mișcare în aer liber. Ceasurile vin cu o variantă actualizată a sistemului de poziționare Sunflower, ceea ce înseamnă că pot colecta date GPS extrem de exacte din timpul plimbărilor, drumețiilor sau sesiunilor tale de alergare ori ciclism. În acest fel, ai siguranța că te afli pe traseul corect, dar primești, în același timp, informații despre distanța parcursă, ritmul deplasării și diferența de nivel, utile dacă vrei să îți ajustezi antrenamentul.

Mai mult, noua serie de smartwatch-uri HUAWEI introduce, în premieră, funcția „cycling virtual power”. Cu ajutorul acesteia, cicliștii pot afla câtă energie generează în timpul pedalatului, pe baza unui calcul ce include date precum viteza, cadența sau înclinația traseului.

Iar dacă vrei să încerci noi tipuri de exerciții fizice, trebuie să știi că în aplicația HUAWEI Health vei găsi soluții adaptate preferințelor tale, astfel încât să faci mișcare în mod eficient de fiecare dată când ai nevoie.

Dispozitive durabile din materiale de înaltă calitate

Cu ecrane cu o luminozitate de până la 3000 niți, care asigură o vizibilitate clară chiar și în zilele foarte însorite, ceasurile din seria GT 6 sunt dispozitive durabile, datorită materialelor din care sunt fabricate. Modelul WATCH GT 6 Pro, de exemplu, include în construcția sa sticlă safir, aliaj de titan de calitate aeronautică și ceramică nanocristalină.

Ușor de adaptat oricărui stil, ceasurile ies în evidență printr-un aspect premium. Poți alege varianta de culoare cea mai potrivită pentru tine: Silver, Brown sau Black, în cazul GT 6 Pro; Gray, Green sau Black pentru GT 6 46 mm și Black, White, Purple, Brown sau Gold dacă îți dorești un GT 6 41 mm. Designul care transmite, în egală măsură, eleganță și durabilitate este completat de curelele fabricate din materiale precum titan, țesătură din material compozit, piele vegană compozită sau fluoroelastomer.

Ofertele toamnei pentru seria WATCH GT 6, în HUAWEI Store

Compatibile cu sistemele de operare iOS și Android, toate ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 6 sunt disponibile pe HUAWEI Store și în magazinele partenerilor autorizați, la prețuri de la 1249 lei pentru modelele WATCH GT 6 46mm și WATCH GT 6 41mm și de la 1799 lei pentru WATCH GT 6 Pro. Orice model achiziționat din HUAWEI Store în perioada promoțională care se încheie pe 31 octombrie, îți aduce o curea cadou, un cupon de reducere în valoare de 200 de lei, care se aplică direct în prețul produsului, și 10x puncte în HUAWEI Store. În plus, dacă până la finalul lunii octombrie vei cumpăra un ceas din seria GT 6 și îl vei conecta la aplicația HUAWEI Health, poți obține o reducere de 50% timp de o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP.